Триппьер посоветовал другу "грузить деньги" на его трансфер в "Атлетико"

FA опубликовала подробные причины, почему защитник "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер был дисквалифицирован на 10 недель.

Напомним, в прошлом месяце Триппьер был оштрафован на 70 тысяч фунтов и отлучен от любой футбольной активности до конца февраля, правда, затем эта дисквалификация была приостановлена из-за поданной Кираном апелляции в ФИФА.



Такому наказанию Триппьер был подвергнут за нарушение запрета на ставки в букмекерских конторах, причем сам Киран до сих пор отрицает свою вину.



В опубликованном сегодня документе Ассоциация объясняет, что сам Триппьер не делал ставок, но помог извлечь материальную выгоду своим друзьям, которые получили инсайдерскую информацию насчет трансфера Кирана из "Тоттенхэма" в "Атлетико" летом 2019.



Свои подсказки Триппьер давал друзьям через WhatsApp, в одном из сообщений посоветовав "грузить деньги" на свой переход в команду Диего Симеоне. Оливер Хоули, товарищ Кирана, сделал сразу 10 соответствующих ставок — от 20 до 65 фунтов каждая.



Двое других друзей Триппьера тоже сделали свои ставки на подтвержденный 17 июля трансфер — в диапазоне от 20 до 300 фунтов, сообщат Sky Sports.