Триппьер посоветовал другу "грузить деньги" на его трансфер в "Атлетико"
FA опубликовала подробные причины, почему защитник "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер был дисквалифицирован на 10 недель.
Напомним, в прошлом месяце Триппьер был оштрафован на 70 тысяч фунтов и отлучен от любой футбольной активности до конца февраля, правда, затем эта дисквалификация была приостановлена из-за поданной Кираном апелляции в ФИФА.
Такому наказанию Триппьер был подвергнут за нарушение запрета на ставки в букмекерских конторах, причем сам Киран до сих пор отрицает свою вину.
В опубликованном сегодня документе Ассоциация объясняет, что сам Триппьер не делал ставок, но помог извлечь материальную выгоду своим друзьям, которые получили инсайдерскую информацию насчет трансфера Кирана из "Тоттенхэма" в "Атлетико" летом 2019.
Свои подсказки Триппьер давал друзьям через WhatsApp, в одном из сообщений посоветовав "грузить деньги" на свой переход в команду Диего Симеоне. Оливер Хоули, товарищ Кирана, сделал сразу 10 соответствующих ставок — от 20 до 65 фунтов каждая.
Двое других друзей Триппьера тоже сделали свои ставки на подтвержденный 17 июля трансфер — в диапазоне от 20 до 300 фунтов, сообщат Sky Sports.
05.01.2021 21:00
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а надо грузить хаты
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>Свои подсказки Триппьер давал друзьям через WhatsApp
>грузить деньги
>сделал сразу 10 соответствующих ставок — от 20 до 65 фунтов каждая.
Ебать долбоебы ущербные
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