Сульшер надеется, что преимущество в свежести поможет МЮ победить "Сити"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что дополнительное время на отдых станет преимуществом для его команды в полуфинале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Кубковый полуфинал Сити" сыграет спустя всего 72 часа после победы 1:3 над "Челси", тогда как как у "Юнайтед" есть дополнительные 48 часов.



Решение Премьер-Лиги отложить матч против "Эвертона" обеспечило преимущество "Сити" в свежести против "Челси", однако на сей раз в более выгодном положении находится соперник "горожан".



"Мы отдыхаем уже четыре дня после матча против "Виллы", поэтому, надеюсь, у нас будет больше свежих ног".



"Это сложный сезон, но мы извлекаем выгоду из проводимой ротации. Наличие свежих ног будет важным фактором".



"Сити" сыграл в высоком темпе против "Челси", показав себя свежей и резкой командой. И это не сюрприз, потому что они имели лишние дни на подготовку", — цитирует Сульшер ESPN.