Премьер-Лига отчиталась о рекордных 40 случаях заражения коронавирусом
Премьер-Лига обновила свой рекорд по количеству положительных результатов в рамках тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус.
Предыдущий рекорд был установлен неделю назад, 29 декабря. Тогда Премьер-Лига отчиталась о 18 случаях заражения COVID-19.
С тех пор количество положительных результатов более чем удвоилось — 40. 28 случаев были обнаружены в рамках тестирования с 28 по 31 декабря (1,311 тестов), еще 12 — с 1 по 3 января (984 теста).
Напомним, лишь накануне Британия объявила о введении третьего национального локдауна. При этом профессиональному спорту, включая Премьер-Лигу, было разрешено продолжить сезон.
Вместе с тем Премьер-Лиге пришлось отложить уже четыре матча, включая три на прошлой неделе, из-за вспышек коронавируса в отдельных клубах.
05.01.2021 19:00
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Потому что люди сидят и смотрят дома футбол, а если отменить то будут устраивать вечеринки
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в голос с Сульшера и Лэмпарда чот:)
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