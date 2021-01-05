Премьер-Лига отчиталась о рекордных 40 случаях заражения коронавирусом

Мячи Премьер-Лиги Премьер-Лига обновила свой рекорд по количеству положительных результатов в рамках тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус.

Предыдущий рекорд был установлен неделю назад, 29 декабря. Тогда Премьер-Лига отчиталась о 18 случаях заражения COVID-19.

С тех пор количество положительных результатов более чем удвоилось — 40. 28 случаев были обнаружены в рамках тестирования с 28 по 31 декабря (1,311 тестов), еще 12 — с 1 по 3 января (984 теста).

Напомним, лишь накануне Британия объявила о введении третьего национального локдауна. При этом профессиональному спорту, включая Премьер-Лигу, было разрешено продолжить сезон.

Вместе с тем Премьер-Лиге пришлось отложить уже четыре матча, включая три на прошлой неделе, из-за вспышек коронавируса в отдельных клубах.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. ignatik 05.01.2021 19:36 # ignatik
    Потому что люди сидят и смотрят дома футбол, а если отменить то будут устраивать вечеринки

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  2. alexomck 05.01.2021 19:06 # alexomck
    в голос с Сульшера и Лэмпарда чот:)

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