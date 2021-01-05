Фердинанд видит в Байи идеального партнера для Магуайра

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что Эрик Байи может стать идеальным партнером Харри Магуайра в центре обороны.

Байи находится в "Юнайтед" с 2016 году, но большую часть этого времени лечился, чем играл. В прессе даже появились слухи, что "красные дьяволы" подумывают избавиться от Эрика.



Однако недавняя травма спины Линделефа подарила Байи второй шанс, и пока Эрик выглядит блестяще. Фердинанд чувствует, что ивуариец отлично дополняет Магуайра. Вопрос лишь в том, долго ли это продлится.



"Игра Эрика Байи в последних матчах — одна из вещей, которые укрылись от внимания. Он немного добавил скорости и надежности этой четверке защитников".



"Мои единственные сомнения насчет Эрика Байи всегда были связаны с его здоровьем, потому что ему никогда не удается долго оставаться в строю. Он постоянно травмирован или в одном матче от травмы, и это проблема. С этим не добиться стабильной игры и не сыграться друг с другом".



"Думаю, Магуайру нужен быстрый партнер — у самого Харри много качеств, но скорость не в их числе. Когда двое твоих центральных защитников не являются электрически быстрыми, это становится проблемой в современном футболе".



"У Байи хорошие качества, он быстр и агрессивен. Если он сможет избавиться от тех глупых ошибок, которые совершал в прошлом, если он будет оставаться здоровым и избегать травм, тогда, думаю, "Манчестер Юнайтед" получит большую выгоду от этого", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.