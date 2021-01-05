Фердинанд видит в Байи идеального партнера для Магуайра

Эрик Байи Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что Эрик Байи может стать идеальным партнером Харри Магуайра в центре обороны.

Байи находится в "Юнайтед" с 2016 году, но большую часть этого времени лечился, чем играл. В прессе даже появились слухи, что "красные дьяволы" подумывают избавиться от Эрика.

Однако недавняя травма спины Линделефа подарила Байи второй шанс, и пока Эрик выглядит блестяще. Фердинанд чувствует, что ивуариец отлично дополняет Магуайра. Вопрос лишь в том, долго ли это продлится.

"Игра Эрика Байи в последних матчах — одна из вещей, которые укрылись от внимания. Он немного добавил скорости и надежности этой четверке защитников".

"Мои единственные сомнения насчет Эрика Байи всегда были связаны с его здоровьем, потому что ему никогда не удается долго оставаться в строю. Он постоянно травмирован или в одном матче от травмы, и это проблема. С этим не добиться стабильной игры и не сыграться друг с другом".

"Думаю, Магуайру нужен быстрый партнер — у самого Харри много качеств, но скорость не в их числе. Когда двое твоих центральных защитников не являются электрически быстрыми, это становится проблемой в современном футболе".

"У Байи хорошие качества, он быстр и агрессивен. Если он сможет избавиться от тех глупых ошибок, которые совершал в прошлом, если он будет оставаться здоровым и избегать травм, тогда, думаю, "Манчестер Юнайтед" получит большую выгоду от этого", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Байи, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 05.01.2021 18:33 # quavo
    Лучший защитник мю

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  2. elprimer 05.01.2021 18:26 # elprimer
    Админ походу конченый хохол.
    Ну правда, даже более или менее образованный бульбаш умеет в русские падежи, а тут позорище какое-то.

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