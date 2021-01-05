Себальос подтвердил, что не останется в "Арсенале"

Дани Себальос Полузащитник Дани Себальос подтвердил, что покинет "Арсенал" по окончании этого сезона.

Сейчас Себальос второй сезон подряд проводит в "Арсенале" на правах аренды. Дани не скрывает того, что отправился в Северный Лондон исключительно за игровыми минутами.

Мечта же Себальоса остается неизменной. 24-летний испанец по-прежнему надеется заиграть в Мадриде.

"Третий год аренды? Нет. Моя цель — вернуться в "Реал" и стать важной фигурой в лучшем клубе в мире. Я верю, что однажды вернусь и отблагодарю фанатов за их любовь ко мне".

"Назначение Зинедина Зидана пошло на пользу каждому в "Реале". У каждого тренера есть свои предпочтения насчет игроков. Он сказал мне, что я должен отправиться за игровой практикой. Он был честен со мной", — сообщил Себальос Cadena Ser.


Метки Арсенал, Реал, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. acceptodessa 05.01.2021 16:48 # acceptodessa
    Абсолютно насрать.

    (ответить)

  2. raka-eve 05.01.2021 16:24 # raka-eve
    говно ебаное, Реал таких к резерву не подпускает даже

    (ответить)

  3. sausage 05.01.2021 16:20 # sausage
    «Он сказал мне, что я должен отправиться за игровой практикой»
    А что должен вернуться не сказал(

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: