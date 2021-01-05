Себальос подтвердил, что не останется в "Арсенале"
Полузащитник Дани Себальос подтвердил, что покинет "Арсенал" по окончании этого сезона.
Сейчас Себальос второй сезон подряд проводит в "Арсенале" на правах аренды. Дани не скрывает того, что отправился в Северный Лондон исключительно за игровыми минутами.
Мечта же Себальоса остается неизменной. 24-летний испанец по-прежнему надеется заиграть в Мадриде.
"Третий год аренды? Нет. Моя цель — вернуться в "Реал" и стать важной фигурой в лучшем клубе в мире. Я верю, что однажды вернусь и отблагодарю фанатов за их любовь ко мне".
"Назначение Зинедина Зидана пошло на пользу каждому в "Реале". У каждого тренера есть свои предпочтения насчет игроков. Он сказал мне, что я должен отправиться за игровой практикой. Он был честен со мной", — сообщил Себальос Cadena Ser.
05.01.2021 16:00
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Абсолютно насрать.
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говно ебаное, Реал таких к резерву не подпускает даже
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«Он сказал мне, что я должен отправиться за игровой практикой»
А что должен вернуться не сказал(
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