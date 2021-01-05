Себальос подтвердил, что не останется в "Арсенале"

Полузащитник Дани Себальос подтвердил, что покинет "Арсенал" по окончании этого сезона.

Сейчас Себальос второй сезон подряд проводит в "Арсенале" на правах аренды. Дани не скрывает того, что отправился в Северный Лондон исключительно за игровыми минутами.



Мечта же Себальоса остается неизменной. 24-летний испанец по-прежнему надеется заиграть в Мадриде.



"Третий год аренды? Нет. Моя цель — вернуться в "Реал" и стать важной фигурой в лучшем клубе в мире. Я верю, что однажды вернусь и отблагодарю фанатов за их любовь ко мне".



"Назначение Зинедина Зидана пошло на пользу каждому в "Реале". У каждого тренера есть свои предпочтения насчет игроков. Он сказал мне, что я должен отправиться за игровой практикой. Он был честен со мной", — сообщил Себальос Cadena Ser.