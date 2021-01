Светская хроника за вторник

Диего Коста хочет вернуться в Премьер-Лигу. Джорджиньо Вейналдум покинет "Ливерпуль". Брендан Роджерс — фаворит букмекеров на замену Фрэнку Лэмпарду в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Экс-нападающий "Атлетико" Диего Коста хочет вернуться в Премьер-Лигу. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Юнайтед" отказался принять Аарона Рэмси или Дугласа Косту в качестве разменной монеты в сделке по возвращению полузащитника Поля Погба в "Ювентус". (Calciomercato)



Защитник "Юнайтед" Маркос Рохо направляется в "Боку Хуниорс". (Daily Mail)



"Юнайтед" может отказаться от покупки защитника в январе из-за формы Эрика Байи. (Manchester Evening News)



Полузащитник Джорджиньо Вейналдум покинет "Ливерпуль" свободным агентом в конце сезона. (Daily Express)



Центральный защитник "Ред Булл" Максимилиан Вебер заинтересовал "Ливерпуль". (Eurosport.co.uk)



Дортмундская "Боруссия" не исключает продажу полузащитника Юлиана Брандта, который вызывает интерес со стороны "Арсенала". (Daily Mirror)



"Арсенал" не планирует избавляться в январе от полузащитника Мохамеда Эльнени, которого сватают в "Бешикташ". (Football.London)



"Арсенал" предложил своего полузащитника Месута Озила "Ювентуса", но чемпионы Серии А не проявили интереса к 32-летнему немцу. (CBS Sports)



"Аякс" и "Вулверхэмптон" сражаются за полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена. (Daily Mail)



Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заинтересован в нападающем "Эвертона" Дженке Тосуне. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" готов продать Патрика Ван Анхольта в январе, чтобы не потерять крайнего защитника в конце сезона безо всякой компенсации. (The Sun)



"Норвич" не продаст Макса Ааронса, Тодда Кантуэлла или Эмилиано Буэндиа в январе. (Sky Sports)



"Вест Хэм" готов отозвать полузащитника Фелипе Андерсона из аренды в "Порту". (The Guardian)



"Саутгемптон" хочет подписать вингера "Лестера" Демарая Грея свободным агентом в конце сезона. (The Sun)



Другое



Брендан Роджерс из "Лестера" — фаворит букмекеров на замену главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду. ( Daily Mail)



"Челси" готов позвать Томаса Тухеля, если Лэмпард не выправит ситуацию. (The Sun)



Джо Бартон покинул должность главного тренера "Флитвуда" из Лиги Один. (BBC)



В оставшихся матчах Кубка Лиги команды смогут делать по пять замен. (Sky Sports)



Премьер-Лига и FA исключают введение дисквалификаций для игроков, нарушающих коронавирусные ограничения. (The Times)



"Дерби" и "Шеффилд Уэнсдей" из Чемпионшипа закрыли свои тренировочные базы из-за вспышек коронавируса. (The Telegraph)



Новое исследование гласит, что при отсутствии стенки вратари чаще отражают штрафные удары, чем со стенкой, которая лишь ухудшает реакцию стражей ворот. (The Sun)