Александер-Арнольд совершил 38 потерь против "Саутгемптона"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд установил антирекорд этого сезона Премьер-Лиги, совершив аж 38 потерь мяча против "Саутгемптона".

Накануне вечером "Ливерпуль" потерпел неожиданное поражение 1:0 на "Сент-Мэри", пропустив единственный гол уже на второй минуте.



Вся команда Юргена Клоппа была не на высоте в этот вечер, но отдельные игроки просто провалили матч. В том числе это относится к Александер-Арнольду, которого главный тренер "красных" даже заменил в концовке.



За свои 77 минут на поле Трент потерял мяч 38 раз, и это рекордное количество потерь среди всех игроков Премьер-Лиги за один матч в сезоне 2020/21, сообщает Daily Mail.



22-летний англичанин также является держателем антирекорда по количеству потерь в одном матче за всю историю Премьер-Лиги — 49 против "Лестера" в прошлом сезоне.



