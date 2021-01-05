Александер-Арнольд совершил 38 потерь против "Саутгемптона"

Юрген Клопп и Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд установил антирекорд этого сезона Премьер-Лиги, совершив аж 38 потерь мяча против "Саутгемптона".

Накануне вечером "Ливерпуль" потерпел неожиданное поражение 1:0 на "Сент-Мэри", пропустив единственный гол уже на второй минуте.

Вся команда Юргена Клоппа была не на высоте в этот вечер, но отдельные игроки просто провалили матч. В том числе это относится к Александер-Арнольду, которого главный тренер "красных" даже заменил в концовке.

За свои 77 минут на поле Трент потерял мяч 38 раз, и это рекордное количество потерь среди всех игроков Премьер-Лиги за один матч в сезоне 2020/21, сообщает Daily Mail.

22-летний англичанин также является держателем антирекорда по количеству потерь в одном матче за всю историю Премьер-Лиги — 49 против "Лестера" в прошлом сезоне.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 05.01.2021 14:23 # muaxaxaxa
    Какой же топарик. Лучший фланговый защитник АПЛ)

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  2. januzaj00 05.01.2021 14:23 # januzaj00
    Клопп конч что перевёл хендерсона в оборону, я писал об этом перед матчем. Некому теперь жопу арнольда подстраховывать. А сам по себе трени днина который только под определённый один стиль подходит. Аарон Ван-Биссака хотя б прогрессирует во всех качествах и работает над собой

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  3. best-fanunited 05.01.2021 14:16 # best-fanunited
    жидкий топарик

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  4. electric 05.01.2021 14:03 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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