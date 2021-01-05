"Вест Хэму" предложено вернуть Арнаутовича

"Вест Хэму" была предложена возможность вернуть нападающего Марко Арнаутовича из "Шанхай СИПГ", однако данный трансфер маловероятен.

"Вест Хэм" испытывает серьезные проблемы с забитыми голами в этом сезоне — никто из команд в верхней половине таблицы Премьер-Лиги не забил меньше, чем "молотобойцы" (24).



Главному тренеру "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу даже пришлось переквалифицировать вингера Мичейла Антонио в центрального нападающего.



Однако решать проблему с помощью возвращения Арнаутовича лондонский клуб вряд ли будет. Как сообщает Sky Sports, это связано с той огромной зарплатой, которую Марко получает в Китае.



Арнаутович становился лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в оба своих сезона в клубе, суммарно забил 21 гол в 59 матчах Премьер-Лиги, пока летом 2019 при весьма скандальных обстоятельствах не был продан в "Шанхай СИПГ" за 22.4 млн. фунтов.