"Вест Хэму" предложено вернуть Арнаутовича
"Вест Хэму" была предложена возможность вернуть нападающего Марко Арнаутовича из "Шанхай СИПГ", однако данный трансфер маловероятен.
"Вест Хэм" испытывает серьезные проблемы с забитыми голами в этом сезоне — никто из команд в верхней половине таблицы Премьер-Лиги не забил меньше, чем "молотобойцы" (24).
Главному тренеру "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу даже пришлось переквалифицировать вингера Мичейла Антонио в центрального нападающего.
Однако решать проблему с помощью возвращения Арнаутовича лондонский клуб вряд ли будет. Как сообщает Sky Sports, это связано с той огромной зарплатой, которую Марко получает в Китае.
Арнаутович становился лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в оба своих сезона в клубе, суммарно забил 21 гол в 59 матчах Премьер-Лиги, пока летом 2019 при весьма скандальных обстоятельствах не был продан в "Шанхай СИПГ" за 22.4 млн. фунтов.
05.01.2021 13:00
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Арна уехал рубить бабло, смысл пахать за Вест Хэм
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Том Харди красавчик!
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