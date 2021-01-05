Рой Кин по-прежнему считает, что "Ливерпуль" станет чемпионом

Рой Кин Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин по-прежнему уверен, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Потерпев поражение 1:0 в гостях у "Саутгемптона" накануне вечером, "Ливерпуль" упустил возможность уйти в отрыв как лидер Премьер-Лиги.

Кина радует накал борьбы наверху таблицы, однако Рой придерживается своего первоначального прогноза.

"Что касается титула, то я по-прежнему ставлю на "Ливерпуль". "Сити", "Юнайтед" выступают очень хорошо. Можно уверенно сказать, что это самый захватывающий сезон Премьер-Лиги за последние 15-20 лет. "Лестер", "Тоттенхэм" тоже хороши".

"Но, как я и говорил пару месяцев назад, я по-прежнему считаю, что первые два места займут "Ливерпуль" и "Сити", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2021 12:00

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  1. apl-nash 05.01.2021 12:52 # apl-nash
    От его мнения ровным счётом ничего не зависит.

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  2. dragonishka 05.01.2021 12:41 # dragonishka
    По мне так Сити фавориты

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  3. cleverley88 05.01.2021 12:40 # cleverley88
    Он специально это говорит... что Лузерпуль ДУМАЛ, что они фавориты))))

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  4. weorlfc 05.01.2021 12:35 # weorlfc
    Cтелит старый.

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  5. kojan 05.01.2021 12:23 # kojan
    щас лузерня вылезет и начнёт хвалить Кина...

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  6. mc-od 05.01.2021 12:09 # mc-od
    Спецом безвизит! Ну вы понели.))

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