Рой Кин по-прежнему считает, что "Ливерпуль" станет чемпионом
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин по-прежнему уверен, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.
Потерпев поражение 1:0 в гостях у "Саутгемптона" накануне вечером, "Ливерпуль" упустил возможность уйти в отрыв как лидер Премьер-Лиги.
Кина радует накал борьбы наверху таблицы, однако Рой придерживается своего первоначального прогноза.
"Что касается титула, то я по-прежнему ставлю на "Ливерпуль". "Сити", "Юнайтед" выступают очень хорошо. Можно уверенно сказать, что это самый захватывающий сезон Премьер-Лиги за последние 15-20 лет. "Лестер", "Тоттенхэм" тоже хороши".
"Но, как я и говорил пару месяцев назад, я по-прежнему считаю, что первые два места займут "Ливерпуль" и "Сити", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
05.01.2021 12:00
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Последние комментарии:
От его мнения ровным счётом ничего не зависит.
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По мне так Сити фавориты
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Он специально это говорит... что Лузерпуль ДУМАЛ, что они фавориты))))
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Cтелит старый.
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щас лузерня вылезет и начнёт хвалить Кина...
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Спецом безвизит! Ну вы понели.))
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