Рой Кин по-прежнему считает, что "Ливерпуль" станет чемпионом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин по-прежнему уверен, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Потерпев поражение 1:0 в гостях у "Саутгемптона" накануне вечером, "Ливерпуль" упустил возможность уйти в отрыв как лидер Премьер-Лиги.



Кина радует накал борьбы наверху таблицы, однако Рой придерживается своего первоначального прогноза.



"Что касается титула, то я по-прежнему ставлю на "Ливерпуль". "Сити", "Юнайтед" выступают очень хорошо. Можно уверенно сказать, что это самый захватывающий сезон Премьер-Лиги за последние 15-20 лет. "Лестер", "Тоттенхэм" тоже хороши".



"Но, как я и говорил пару месяцев назад, я по-прежнему считаю, что первые два места займут "Ливерпуль" и "Сити", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.