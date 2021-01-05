Фердинанд вспомнил, как сыграл пьяным за "Арсенал"

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, что однажды сыграл за "Вест Хэм", будучи пьяным.

Этот памятный для себя матч Фердинанд провел против "Арсенала" на "Хайбери" в августе 1996. Рио был включен в заявку "молотобойцев" в самый последний момент — после того, как Паулу Футуре отказался играть, потому что ему не дали обещанный 10-й номер.



17-летний Фердинанд находился в лаунж-зоне для игроков и употреблял алкоголь, когда к нему пришел китмен и позвал в раздевалку переодеваться.



"У меня в руке был стакан с бренди и колой. "Поставь на место", — сказал он мне. Я подумал про себя: "Ох, я выпил три бренди с колой и теперь мне играть на "Хайбери".



"Я сидел на скамейке запасных и думал: "Пожалуйста, не выпускай меня. Я выпил три бренди с колой, я не могу выйти на поле". И затем я все-таки вышел".



"Помню, мы заработали угловой, и мяч был на дальнем от меня краю поля. Я же остался возле центральной линии поля держать Райти (Яна Райта). Райти просто стоял и пялился на меня".



"Он сверлил меня своим взглядом, а я пытался смотреть насквозь и не замечать его. Райти сказал: "Я знаю, что ты можешь меня видеть. Посмотри на меня, посмотри на меня".



"Затем он ткнул своими большими пальцами в мой лоб, и я отшатнулся. Тогда он сказал: "Попался", — цитирует Фердинанда Daily Mail.



Добавим, тот матч "Вест Хэм" проиграл 2:0. Сам Фердинанд в 2000 году покинул лондонский клуб и отправился в "Лидс".