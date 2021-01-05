Каррагер: "Ливерпуль" не станет чемпионом, если не купит защитника в январе"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Ливерпуль" упустит титул Премьер-Лиги, если не купит центрального защитника в это трансферное окно.
Не имея возможности использовать травмированных Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа, в матче против "Саутгемптона" главный тренер "красных" Юрген Клопп использовал в центре обороны номинальных полузащитников Джордана Хендерсона и Фабиньо.
Поражение 1:0 на "Сент-Мэри" лишний раз убедило Каррагера, что его бывший клуб просто обязан выйти на трансферный рынок для решения своей кадровой проблемы.
"Не могу себе представить, что "Ливерпуль" выиграет лигу, не купив центрального защитника".
"Я говорил это еще после матча против "Эвертона", когда Ван Дейк получил травму. Думаю, это будет непосильная задача, если они никого не пригласят".
"Тот факт, что они задействовали в центре обороны Джордана Хендерсона, сыграв там с двумя полузащитниками, не идет на пользу двум парням на лавке (Рису Уильямсу и Натаниэлю Филлипсу) и их уверенности в себе. Хендерсон — не центральный защитник. Он был хорош, но это не его позиция", — сообщил Каррагер в эфире.
05.01.2021 10:00
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никто не продаст сильного цз зимой. Но Клопп справится. Увидите
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Чтобы стать чемпиком- надо срочно легенду кариуса возвращать и ставить на банку, от этого все проблемы
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CARRA LOGIC:
> Both Fabinho and Henderson played brilliantly yesterday in the position of Center Backs
> front 3 played like Chelsea players
> LFC need to buy DEFENDERS
......................
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