"Норвич" посоветовал "Арсеналу" забыть о Буэндиа

"Норвич" посоветовал "Арсеналу" забыть о полузащитнике Эмилиано Бэундиа.

Как ранее говорили главный тренер "Арсенала" Микель Артета и технический директор лондонцев Эду, приглашение креативного полузащитника является приоритетом для их клуба на январь.



В понедельник издание The Independent сообщило, что Артета мечтает заполучить оцениваемого в 40 миллионов фунтов Буэндиа, с агентом которого "канониры" уже провели предварительные переговоры.



Также утверждалось, что "Арсенал" готов включить в сделку по Эмилиано кого-нибудь из своих игроков вроде Джо Уиллока или Риса Нелсона. Однако на "Кэрроу Роуд" исключают расставание с 24-летним аргентинцем в январе.



"Эми — ключевой игрок для нас. Он важный член коллектива, и он полностью предан нам".



"Он наш игрок и таковым будет и дальше. У него есть долгосрочный контракт, поэтому мы оставим его у себя. Каждый знает его качества — я не ожидаю интереса к нему только потому, что он забил замечательный гол сегодня. Люди знают, на что он способен", — цитирует главного тренера "Норвича" Даниэля Фарке Evening Standard.



Добавим, в 19 матчах этого сезона Чемпионшипа Буэндиа забил семь голов и отдал шесть результативных передач. При этом "канарейки" являются единоличным лидером дивизиона.