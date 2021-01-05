Моуриньо: "Это будет мой важнейший матч в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал полуфинал Кубка Лиги против "Брентфорда" своим важнейшим матчем за время работы в клубе.

Во вторник вечером "шпоры" могут сделать предпоследний шаг к своему первому с 2008 года трофею. Моуриньо, трижды выигрывавший Кубок Лиги в своей карьере, решительно настроен использовать этот шанс.



"Думаю, это мой важнейший матч с момента перехода в "Тоттенхэм". Я бы так сказал, учитывая, что клуб уже так много лет находится в поисках трофея. Единственная ведь, которая важнее полуфинала, — это финал".



"Для меня важен каждый турнир. Я выигрывал Кубок Лиги в своем первом английском сезоне, 2004/05, так что для меня каждый турнир отличается и имеет значение".



"Так я смотрю на этот полуфинал, а отсутствие у клуба трофеев более 10 лет делает его еще еще важнее. Это делает важнее каждый турнир".



"Если мы выиграем два этих матча — два сложных матча, — мы выиграем трофей. Думаю, это было бы хорошо для клуба и для игроков", — цитирует Моуриньо Sky Sports.