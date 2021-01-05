Клопп недоволен судейством Марринера
После поражения 1:0 от "Саутгемптона" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выместил свое разочарование на рефери Андре Марринере.
В понедельник вечером "Ливерпуль" продлил свою безвыигрышную серию в Премьер-Лиге до трех матчей, пропустив единственный гол уже на второй минуте.
За весь матч "красные" нанесли лишь один удар в створ, однако Юрген предпочел заострить внимание на неудачной попытке заработать пенальти Садио Мане, которого в штрафной безнаказанно сбил Кайл Уолкер-Питерс.
"С нашей позиции этот инцидент был очень хорошо виден. Это выглядело как чистый пенальти, и я повернулся к четвертому арбитру и сказал: "Вы проверите это (с помощью VAR)?" Он ответил: "Уже проверено, пенальти нет". Это 100-процентная правда. Объясните мне, как они успели это проверить, рассмотреть со всех углов".
"Мы были в похожей ситуации в прошлом сезоне против "Лестера", когда некоторые люди говорили, что Садио Мане заработал пенальти, упав слишком легко. Если бы этот парень падал слишком легко, мы бы получили железобетонный пенальти в предыдущем матче (против "Ньюкасла")".
"То, как Андре Марринер поступил с Садио Мане сегодня вечером... Если честно, я не уверен, что это нормально".
"Парень старался изо всех сил. В некоторых других ситуациях мы должны были заработать штрафные. В данном же инциденте было видно, что он (Уолкер-Питерс) ударил его своей левой ногой, и это пенальти".
"Теперь это уже не изменить. Я слышал, что за два года при Оле (Гуннаре Сульшере) "Манчестер Юнайтед" получил больше пенальти, чем я за пять с половиной лет здесь. Без понятия, есть ли здесь моя вина и как это вообще возможно".
"Однако это не оправдание нашей игры. Нам это не изменить, и мы должны уважать принятые решения. Но мы можем изменить свою игру. На этом наш фокус теперь", — цитирует Клоппа Sky Sports.
05.01.2021 07:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Опять ноет. Сосал бы лучше, дали пенку, как до этого происходило.
(ответить)
Неприкрытое палево произвола судейского корпуса против лфк. Так в открытую топить и без того ослабленный л-пуль могут только после рта сралекса. Ни стыда, ни совести у алкаша не осталось.
(ответить)
Давно всем ясно что Маринер за МЮ топит... Во вторых ФА решила дать шанс другому кому выграть чашку. Накуй одним и тем же!
(ответить)
Ну тут гер Клопп уже венгерить начал
У команды мини-кризис: нет скамейки, нет ЦЗ живых-здоровых, ротация состава (имхо ненужная, ну по крайней мере точно не в матче с Сотоном в гостях), атакующие юниты вялые, да и соперникам фартит немного
Тем интереснее будет матч на Энфилде, надеюсь только что Олег не выедет на двухэтажном английском бусике
(ответить)
Это уже спад или кризис. На судейство п..издеть не к месту когда у тебя в защите два полузаща стоят, плюс в атаке глухо стало, хз нужны ли трансферы, я думаю нет, этот сезон можно откатать как есть плевать на резалт
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий