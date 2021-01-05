Клопп недоволен судейством Марринера

После поражения 1:0 от "Саутгемптона" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выместил свое разочарование на рефери Андре Марринере.

В понедельник вечером "Ливерпуль" продлил свою безвыигрышную серию в Премьер-Лиге до трех матчей, пропустив единственный гол уже на второй минуте.



За весь матч "красные" нанесли лишь один удар в створ, однако Юрген предпочел заострить внимание на неудачной попытке заработать пенальти Садио Мане, которого в штрафной безнаказанно сбил Кайл Уолкер-Питерс.



"С нашей позиции этот инцидент был очень хорошо виден. Это выглядело как чистый пенальти, и я повернулся к четвертому арбитру и сказал: "Вы проверите это (с помощью VAR)?" Он ответил: "Уже проверено, пенальти нет". Это 100-процентная правда. Объясните мне, как они успели это проверить, рассмотреть со всех углов".



"Мы были в похожей ситуации в прошлом сезоне против "Лестера", когда некоторые люди говорили, что Садио Мане заработал пенальти, упав слишком легко. Если бы этот парень падал слишком легко, мы бы получили железобетонный пенальти в предыдущем матче (против "Ньюкасла")".



"То, как Андре Марринер поступил с Садио Мане сегодня вечером... Если честно, я не уверен, что это нормально".



"Парень старался изо всех сил. В некоторых других ситуациях мы должны были заработать штрафные. В данном же инциденте было видно, что он (Уолкер-Питерс) ударил его своей левой ногой, и это пенальти".



"Теперь это уже не изменить. Я слышал, что за два года при Оле (Гуннаре Сульшере) "Манчестер Юнайтед" получил больше пенальти, чем я за пять с половиной лет здесь. Без понятия, есть ли здесь моя вина и как это вообще возможно".



"Однако это не оправдание нашей игры. Нам это не изменить, и мы должны уважать принятые решения. Но мы можем изменить свою игру. На этом наш фокус теперь", — цитирует Клоппа Sky Sports.