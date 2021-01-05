Семь вещей, что мы узнали в 17-м туре

"Ливерпуль" неожиданно уступает "Саутгемптону", "Манчестер Сити" убедительно переигрывает "Челси", "Арсенал" одерживает третью победу подряд. Этими и другими интересными результатами был отмечен 17-й тур Премьер-Лиги.





"Манчестер Юнайтед" остается на ходу



После серии отличных результатов манкунианцы стали новой главной угрозой для "Ливерпуля", что добавляет интереса к их предстоящей очной встречей. В похожем с "Юнайтед" ритме в декабре играла только "Астон Вилла", и победа над ней была для команды Оле Гуннара Сульшера особо приятной.



Встреча прошла на большом контрасте с поединком "Юнайтед" и "Вулверхэмптона" в конце прошлого года. Команды отвечали друг другу атаками, и вряд ли "Вилла" уступила хозяевам "Олд Траффорд" в чем-то, кроме количества забитых мячей. Обиднее еще и от того, что решающий гол хозяева забили с пенальти. Проворность футболистов МЮ позволяет зарабатывать их на регулярной основе, а хладнокровность Бруну Фернандеша — раз за разом реализовывать. И это большое оружие для команды, турнирные аппетиты которой сильно возросли в последний месяц.



"Тоттенхэм" прервал серию неудач



Перенесенный матч с "Фулхэмом" станет проблемой позже, а пока "Тоттенхэм" получил дополнительное время для восстановления. С "Лидсом" лондонцы играли через пять с половиной дней после неудачи в Вулверхэмптоне — и ожидаемо прервали серию из четырех матчей без побед.



"Лидс" выглядел удобным соперником для команды Моуриньо изначально. Позволив гостям создать пару шансов на старте поединка, затем "Тоттенхэм" полностью контролировал происходящее на поле, и удивило здесь только ненужное удаление Мэтта Дохерти. "Шпоры" провоцировали ошибки соперников и использовали некоторые из них, чего хватило для убедительной победы и возвращения в первую четверку.



Один из лучших своих мячей также организовала пара Кейн-Сон, уже повторившая рекорд Алана Ширера и Криса Саттона из 13 мячей, созданных одним дуэтом за сезон в Премьер-Лиге. Их выход в единоличные рекордсмены — вопрос времени.



Матчи "Шеффилд Юнайтед" становятся формальностью



Обманывать себя на этом этапе уже нет смысла: "Шеффилд Юнайтед" вылетит из Премьер-Лиги. В субботу команда Криса Уайлдера побила антирекорд "Куинз Парк Рейнджерс", который не мог победить в стартовых 16 матчах Премьер-Лиги. Более того, у лондонцев было куда больше ничейных результатов, а вот "клинки" проигрывают почти безотказно, заработав суммарно только два очка. Волевое решение об увольнении Уайлдера принимать тоже поздно. Можно ли перед кем-то всерьез поставить задачу вытащить команду из такого положения?



Победы команд (если это не хронически ничейный "Брайтон") над "Шеффилд Юнайтед" становятся формальностью. Очередные три очка аутсайдеры отдали "Кристал Пэлас", который закрыл для себя вопрос буквально на первых минутах после голы Джеффри Шлюппа. Второй мяч хозяев в этом поединке был иллюстрацией общего положения "Шеффилд Юнайтед". Эберичи Эзе сделал все красиво, но к штрафной соперника он пробежался трусцой, ни секунды не сомневаясь в конечном результате.



Так сейчас к команде Криса Уайлдера относится каждый. Кажется, ее единственная надежда победить в этом сезоне держится на том, что кто-то из соперников просто забудет выйти на поле. Но даже тогда "клинки", вероятнее всего, не реализуют свои моменты.



"Брайтон" и "Вулверхэмптон" идут в никуда



Нестабильность "Вулверхэмптона" в этом сезоне не позволяет команде Нуну Эшпириту Санту подняться в верхнюю часть таблицы. Она проявляется в частых тактических изменениях, ротации игроков и, как следствие, результатах. У "волков" появилась очень много молодежи, но лучшие проявляют себя, скорее, вопреки тому, во что играет команда. Потому сейчас определить стиль и игровой план "Вулверхэмптона" проблематично, даже если иногда их футбол приносит результаты.



"Брайтон" тоже любит нестабильность в выборе состава, но результаты его очень стабильны. Команда Грэма Поттера сама создала условия для "волков" забить себе три мяча, а затем героически ушла от поражения, использовав безобразную игру соперника в своей штрафной. В этом команды были схожи, и счет 3:3 — не столько феерия, сколько следствие того, что обе стороны были не в состоянии играть по счету.



Не совсем понятно и то, в каком направлении сейчас движутся обе команды.



У "Арсенала" три победы подряд



К праздничному отрезку болельщики "Арсенала" подходили с тревогой, но результаты превзошли все ожидания. Кто им больше конкурент: "Челси" или "Брайтон" с "Вест Бромвичем"? Лондонцы победили всех троих, и теперь они ближе к своим столичным соседям, чем к командам из зоны вылета. Этот вопрос можно закрыть: "Арсенал" не настолько плох, чтобы бороться за выживание.



Лучше "канониров" сделала молодежь, блеснувшая в последних встречах, а также психологический фактор первой победы над "Челси". С "Вест Бромвичем" было особенно просто. На "Хоторнс" команда Микеля Артеты одержала свою самую убедительную победу в сезоне, хотя то же о себе могут сказать еще несколько команд в Премьер-Лиге. "Вест Бромвич" не просто проигрывает дома каждый матч: он раз за разом терпит унижения, пропуская не меньше трех-четырех голов.



Сомневаться в Большом Сэме пока рано, но эта ситуация выглядит самой сложной из тех, в которых он оказывался, приходя на роль спасителя.



Лэмпард находится на грани



У "Манчестер Сити" (точнее, оставшихся игроков команды), пропустившего игру с "Эвертоном", было больше времени на подготовку к центральному матчу туру. Но и "Челси" после "Астон Виллы" имел пять дней на восстановление, что не помешало Фрэнку Лэмпарду снова пойти на изменения в составе, использовав Тимо Вернера на острие.



"Сити" был намного лучше и, возможно, провел свой сильнейший поединок в сезоне. Команда Гвардиолы дала понять, что она по-прежнему является претендентом на титул, а "Челси" в очередной раз разочаровал в большой игре. И если бы только это. "Синие" потерпели четыре поражения в шести последних встречах. Не нужны инсайды внутри клуба, чтобы понять: сейчас работа Фрэнка находится под серьезной угрозой. Даже большей, чем в октябре, после неубедительного старта сезона.



Требовательность к менеджерам "Челси" снизилась в прошлом сезоне, но клуб не отойдет от принципов управления, что подтверждает впечатляющая трансферная кампания. Лучший бомбардир в истории "Челси" может получить чуть больше времени, чем другие. И, возможно, это "чуть больше" он уже израсходовал.



Лидерство "Ливерпуля" под угрозой



После победы над "Тоттенхэмом" в декабре "Ливерпуль" подтвердил статус главного фаворита сезона, но развить успех чемпионам не удалось. С конкурентами у команды Юргена Клоппа в этом сезоне получается лучше, чем с командами, заметно уступающими в классе. После ничьих с "Вест Бромвичем" и "Ньюкаслом" случилось поражение на поле "Саутгемптона" — только второе в этом чемпионате для мерсисайдцев.



"Саутгемптон" заслуживает считаться более сильным соперником, но в последние недели команда Ральфа Хазенхюттля переживала не лучший период. Усталость "святых" (а теперь и кадровые потери) сказала свое слово, и "Саутгемптон" провел три матча без забитых мячей. Он забил быстро на этот раз, после чего защищал свое преимущество. У "Ливерпуля" все было не так плохо, но команда все равно создала меньше, чем с "Ньюкаслом", и во второй раз подряд не смогла забить.



"Ливерпуль" остается на вершине, но "Манчестер Юнайтед" теперь имеет матч в запасе. Пропущенную игру с "Бернли" манкунианцы проведут через неделю, и к очной встрече с чемпионами они могут подойти единоличными лидерами Премьер-Лиги. Правда, никто не удивится, если в игре с конкурентом мы снова увидим другой "Ливерпуль".



Иван Громиков специально для FAPL.ru