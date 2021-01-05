"Ливерпуль" проиграл "Саутгемптону"

Данни Ингс "Ливерпуль" начал 2021 год с поражения 1:0 в гостях у "Саутгемптона", пострадав от своего бывшего нападающего Данни Ингса.

Относительно безголевого матча с "Вест Хэмом" 29 декабря в стартовом составе "святых" произошло три изменения. Этими новыми лицами стали Фрэйзер Форстер, Ибраима Диалло и Стюарт Армстронг, заменив Алекса Маккарти, Ориоля Ромеу и Че Адамса.

У "красных" с первых минут вышли Тиаго Алькантара, Джорджиньо Вейналдум и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Натаниэля Филлипса, Кертиса Джонса и Джеймса Милнера.

Счет в матче на "Сент-Мэри" был открыт уже на третьей минуте. Джеймс Уорд-Проуз хитро разыграл стандартное положение, выполнив мягкую передачу в штрафную площадь на Данни Ингса, а тот перебросил мяч через Алиссона — 1:0.

"Ливерпуль" помчался отыгрываться, однако "Саутгемптон" довольно быстро погасил этот натиск, и дальше игра складывалась максимально благоприятно для хозяев, которые уверенно сдерживали грозного соперника и регулярно контратаковали.

Несмотря на оказываемое давление и контроль мяча, "красные" так ни разу и не пробили в створ ворот Форстра за весь первый тайм. Атакующая игра у гостей не клеилась.

После перерыва "святым" пришлось забыть о контратаках и всецело сосредоточиться на обороне. Натиск "Ливерпуля" стал гораздо более осязаемым, но конечного продукта — гола или хотя бы точного удара — по-прежнему не было.

Достаточно сказать, что "красные" впервые пробили в створ только за 15 минут до конца. Это Садио Мане слегка размял Форстера.

В концовке матча у "Ливерпуля" просто закончились силы, и "Саутгемптон" спокойно выстоял до финального свистка.

Пропустив быстрый гол и оказавшись в положении проигрывающей стороны, "Ливерпуль" атаковал крайне невразумительно, хотя нельзя было сказать, что "Саутгемптон" ушел в глухую оборону. "Красные" провалили матч, пополнив обширную копилку сенсаций в этом сезоне.

"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2021 00:55

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Последние комментарии:




  1. verh 05.01.2021 01:49 # verh
    Михажло - бестолковый троль....

    Результаты
    04.01.2021
    Саутгемптон 0:1 Ливерпуль

    Таблица
    № Команда И О
    1 Ливерпуль 17 36

    админ, в кого ты такой не удался?

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  2. mc-od 05.01.2021 01:47 # mc-od
    05.12.2020 20:17 # удалить
    mc-od

    ... Ожидаемые осечки картонок и прочих жидов. К новому году возвращаемся на трон. Чемпик можно будет не продолжать! Скриньте.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/82620/?c=1

    Учитесь, маленькие мои КНЯГИНИ! ))

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  3. alexocean11 05.01.2021 01:38 # alexocean11
    исправьте таблицу, 3 очка сауту, а не ливеру

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  4. mufc1994 05.01.2021 01:36 # mufc1994
    Кстати, в том сезоне в матче с сити Арнольд так же рукой остановил прострел, но тип как он не играл рукой, так почему тут тогда это пенка?)

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  5. mufc1994 05.01.2021 01:35 # mufc1994
    Забавно, что такая защита сегодня даже не виновата, это атака просто мертвая

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  6. mufc1994 05.01.2021 01:33 # mufc1994
    Как говорится, если прыгать в огонь - то жариться всем вместе

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  7. shlyopka007 05.01.2021 01:31 # shlyopka007
    Даже проиграв Мы берём очки!

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  8. stakhanov 05.01.2021 01:29 # stakhanov
    таблица апл наркомана
    Ливерпуль 17 10 6 1 38 20 +18 36

    таблица апл здорового человека
    Ливерпуль 17 9 6 2 38 20 +16 33

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  9. black-ocean888 05.01.2021 01:25 # black-ocean888
    Ну проебали, бывает. Обращаюсь к адекватным фанам ливера: держитесь пацаны и доставайте вазелин. Потому что щас вылезет bezwiz и будет вас натягивать)

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  10. mickey 05.01.2021 01:24 # mickey
    Бля, вы чо как стадо долбоебов? Один срач разводите, ржете над неудачами сопов, где адекватность? Клопп и Пеп объективно сильнейшие тренеры в лиги, спады у всех бывают, тем более с такими кадровыми потерями как у Ливерпуля все равно давать результат кто ещё может? И никто не ноет что самое главное. Самое смешное это от пенсов что то читать, команда лямы вбухала, а команда где то в середине таблицы болтается беспросветно.

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  11. skydreams 05.01.2021 01:23 # skydreams
    Ливер на самом деле норм сыграл во втором тайме, почти все атаки были потенциально опасные. Но реально с последним пасом не шло. В том сезоне везло и часто даже не по игре Ливер матч забирал в концовке, а тут наоборот. Мане и Робертсон топчики, тут базара нет. Чемпик походу заберет Сити

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  12. ilovemanutd 05.01.2021 01:22 # ilovemanutd
    Ливерпуль проиграл, но всё равно оторвался от МЮ на 3 очка, респект
    1 Ливерпуль 17 36
    2 Манчестер Юнайтед 16 33

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  13. manutd-20champ 05.01.2021 01:21 # manutd-20champ
    ещё ничего не решено. больше половины чемпика впереди.

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  14. lemass 05.01.2021 01:21 # lemass
    Где там пробитый-89? Иди шлюха мочи плесну в твое чумазое ебло?

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  15. abracadabra55 05.01.2021 01:19 # abracadabra55
    Чурка-89 выходи трус несчастный.

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  16. imf-tau 05.01.2021 01:19 # imf-tau
    1. Все кто кукарекает что "МЮ чемпион" или "Ливерпуль выбыл из гонки" - долбоебы;
    2. Судья принял много неправильных решений;
    3. Ливерпуль мог забить, но форма игроков атаки просела, а в полузащите не нашлось человека, что мог бы потащить.

    Имхо Хендо и Фаб полезнее были бы в центре, а в защиту можно было поставить и молодняк или Милнера + Молодняк. Ну и откровенно, Трент и Робертсон провели не лучшие игры, а без них ширины и вариативности атаки не было. Ситуация не смертельная, но нужно усиление или какая -то свежая идея.

    ЛФК все равно будет в топ форме к матчу с МЮ, так что харе кукарекать, скумы. Допиздимся как безпись.

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  17. billy-bones 05.01.2021 01:18 # billy-bones
    Матч не смотрел, но ЛФК молодцом, без номинальных цз обыграл святых, еще и не пропустил.

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  18. rustik 05.01.2021 01:18 # rustik
    все, сезон можно закрывать на карантин. сдыхают уже все. нахуй такой футбол, пусть лучше все отдохнут нормально

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  19. srapt 05.01.2021 01:16 # srapt
    Удачи пацанам. верю что настроятся на МЮ. Всем добра

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  20. black-ocean888 05.01.2021 01:15 # black-ocean888
    Безысходность в глазах портовых. Их же ингс спустил им на лицо. Ахахаха

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