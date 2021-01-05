"Ливерпуль" проиграл "Саутгемптону"

"Ливерпуль" начал 2021 год с поражения 1:0 в гостях у "Саутгемптона", пострадав от своего бывшего нападающего Данни Ингса.

Относительно безголевого матча с "Вест Хэмом" 29 декабря в стартовом составе "святых" произошло три изменения. Этими новыми лицами стали Фрэйзер Форстер, Ибраима Диалло и Стюарт Армстронг, заменив Алекса Маккарти, Ориоля Ромеу и Че Адамса.



У "красных" с первых минут вышли Тиаго Алькантара, Джорджиньо Вейналдум и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Натаниэля Филлипса, Кертиса Джонса и Джеймса Милнера.



Счет в матче на "Сент-Мэри" был открыт уже на третьей минуте. Джеймс Уорд-Проуз хитро разыграл стандартное положение, выполнив мягкую передачу в штрафную площадь на Данни Ингса, а тот перебросил мяч через Алиссона — 1:0.



"Ливерпуль" помчался отыгрываться, однако "Саутгемптон" довольно быстро погасил этот натиск, и дальше игра складывалась максимально благоприятно для хозяев, которые уверенно сдерживали грозного соперника и регулярно контратаковали.



Несмотря на оказываемое давление и контроль мяча, "красные" так ни разу и не пробили в створ ворот Форстра за весь первый тайм. Атакующая игра у гостей не клеилась.



После перерыва "святым" пришлось забыть о контратаках и всецело сосредоточиться на обороне. Натиск "Ливерпуля" стал гораздо более осязаемым, но конечного продукта — гола или хотя бы точного удара — по-прежнему не было.



Достаточно сказать, что "красные" впервые пробили в створ только за 15 минут до конца. Это Садио Мане слегка размял Форстера.



В концовке матча у "Ливерпуля" просто закончились силы, и "Саутгемптон" спокойно выстоял до финального свистка.



Пропустив быстрый гол и оказавшись в положении проигрывающей стороны, "Ливерпуль" атаковал крайне невразумительно, хотя нельзя было сказать, что "Саутгемптон" ушел в глухую оборону. "Красные" провалили матч, пополнив обширную копилку сенсаций в этом сезоне.



"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче