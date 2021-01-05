"Ливерпуль" проиграл "Саутгемптону"
"Ливерпуль" начал 2021 год с поражения 1:0 в гостях у "Саутгемптона", пострадав от своего бывшего нападающего Данни Ингса.
Относительно безголевого матча с "Вест Хэмом" 29 декабря в стартовом составе "святых" произошло три изменения. Этими новыми лицами стали Фрэйзер Форстер, Ибраима Диалло и Стюарт Армстронг, заменив Алекса Маккарти, Ориоля Ромеу и Че Адамса.
У "красных" с первых минут вышли Тиаго Алькантара, Джорджиньо Вейналдум и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Натаниэля Филлипса, Кертиса Джонса и Джеймса Милнера.
Счет в матче на "Сент-Мэри" был открыт уже на третьей минуте. Джеймс Уорд-Проуз хитро разыграл стандартное положение, выполнив мягкую передачу в штрафную площадь на Данни Ингса, а тот перебросил мяч через Алиссона — 1:0.
"Ливерпуль" помчался отыгрываться, однако "Саутгемптон" довольно быстро погасил этот натиск, и дальше игра складывалась максимально благоприятно для хозяев, которые уверенно сдерживали грозного соперника и регулярно контратаковали.
Несмотря на оказываемое давление и контроль мяча, "красные" так ни разу и не пробили в створ ворот Форстра за весь первый тайм. Атакующая игра у гостей не клеилась.
После перерыва "святым" пришлось забыть о контратаках и всецело сосредоточиться на обороне. Натиск "Ливерпуля" стал гораздо более осязаемым, но конечного продукта — гола или хотя бы точного удара — по-прежнему не было.
Достаточно сказать, что "красные" впервые пробили в створ только за 15 минут до конца. Это Садио Мане слегка размял Форстера.
В концовке матча у "Ливерпуля" просто закончились силы, и "Саутгемптон" спокойно выстоял до финального свистка.
Пропустив быстрый гол и оказавшись в положении проигрывающей стороны, "Ливерпуль" атаковал крайне невразумительно, хотя нельзя было сказать, что "Саутгемптон" ушел в глухую оборону. "Красные" провалили матч, пополнив обширную копилку сенсаций в этом сезоне.
"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
05.01.2021 00:55
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Михажло - бестолковый троль....
Результаты
04.01.2021
Саутгемптон 0:1 Ливерпуль
Таблица
№ Команда И О
1 Ливерпуль 17 36
админ, в кого ты такой не удался?
(ответить)
05.12.2020 20:17 # удалить
mc-od
... Ожидаемые осечки картонок и прочих жидов. К новому году возвращаемся на трон. Чемпик можно будет не продолжать! Скриньте.))
Источник: http://fapl.ru/posts/82620/?c=1
Учитесь, маленькие мои КНЯГИНИ! ))
(ответить)
исправьте таблицу, 3 очка сауту, а не ливеру
(ответить)
Кстати, в том сезоне в матче с сити Арнольд так же рукой остановил прострел, но тип как он не играл рукой, так почему тут тогда это пенка?)
(ответить)
Забавно, что такая защита сегодня даже не виновата, это атака просто мертвая
(ответить)
Как говорится, если прыгать в огонь - то жариться всем вместе
(ответить)
Даже проиграв Мы берём очки!
(ответить)
таблица апл наркомана
Ливерпуль 17 10 6 1 38 20 +18 36
таблица апл здорового человека
Ливерпуль 17 9 6 2 38 20 +16 33
(ответить)
Ну проебали, бывает. Обращаюсь к адекватным фанам ливера: держитесь пацаны и доставайте вазелин. Потому что щас вылезет bezwiz и будет вас натягивать)
(ответить)
Бля, вы чо как стадо долбоебов? Один срач разводите, ржете над неудачами сопов, где адекватность? Клопп и Пеп объективно сильнейшие тренеры в лиги, спады у всех бывают, тем более с такими кадровыми потерями как у Ливерпуля все равно давать результат кто ещё может? И никто не ноет что самое главное. Самое смешное это от пенсов что то читать, команда лямы вбухала, а команда где то в середине таблицы болтается беспросветно.
(ответить)
Ливер на самом деле норм сыграл во втором тайме, почти все атаки были потенциально опасные. Но реально с последним пасом не шло. В том сезоне везло и часто даже не по игре Ливер матч забирал в концовке, а тут наоборот. Мане и Робертсон топчики, тут базара нет. Чемпик походу заберет Сити
(ответить)
Ливерпуль проиграл, но всё равно оторвался от МЮ на 3 очка, респект
1 Ливерпуль 17 36
2 Манчестер Юнайтед 16 33
(ответить)
ещё ничего не решено. больше половины чемпика впереди.
(ответить)
Где там пробитый-89? Иди шлюха мочи плесну в твое чумазое ебло?
(ответить)
Чурка-89 выходи трус несчастный.
(ответить)
1. Все кто кукарекает что "МЮ чемпион" или "Ливерпуль выбыл из гонки" - долбоебы;
2. Судья принял много неправильных решений;
3. Ливерпуль мог забить, но форма игроков атаки просела, а в полузащите не нашлось человека, что мог бы потащить.
Имхо Хендо и Фаб полезнее были бы в центре, а в защиту можно было поставить и молодняк или Милнера + Молодняк. Ну и откровенно, Трент и Робертсон провели не лучшие игры, а без них ширины и вариативности атаки не было. Ситуация не смертельная, но нужно усиление или какая -то свежая идея.
ЛФК все равно будет в топ форме к матчу с МЮ, так что харе кукарекать, скумы. Допиздимся как безпись.
(ответить)
Матч не смотрел, но ЛФК молодцом, без номинальных цз обыграл святых, еще и не пропустил.
(ответить)
все, сезон можно закрывать на карантин. сдыхают уже все. нахуй такой футбол, пусть лучше все отдохнут нормально
(ответить)
Удачи пацанам. верю что настроятся на МЮ. Всем добра
(ответить)
Безысходность в глазах портовых. Их же ингс спустил им на лицо. Ахахаха
(ответить)
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