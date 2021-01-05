Сезон Премьер-Лиги продолжится, несмотря на новый локдаун

Борис Джонсон Английский футбольный сезон продолжится, несмотря на новый, третий по счету, национальный локдаун.

Пугающая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране заставила кабинет Джонсона пойти на непопулярное решение, о котором Борис лично объявил в понедельник вечером.

Джонсон попросил людей сидеть дома, разрешив покидать жилище один раз в день. Школы будут закрыты, а ученики переходят на дистанционное обучение. Ожидается, что ограничения эти сохранятся до середины февраля.

Также в Британии закрываются все спортивные площадки вроде тренажерных залов, теннисных кортов, бассейнов, полей для гольфа и танцевальных студий, однако поставить на паузу профессиональный спорт, как это было в марте, Джонсон не решился.

Таким образом, сообщает BBC, Премьер-Лига и Футбольная Лига смогут продолжить играть матчи, пускай и без зрителей.


Метки Премьер-Лига, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2021 00:05

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