Сезон Премьер-Лиги продолжится, несмотря на новый локдаун

Английский футбольный сезон продолжится, несмотря на новый, третий по счету, национальный локдаун.

Пугающая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране заставила кабинет Джонсона пойти на непопулярное решение, о котором Борис лично объявил в понедельник вечером.



Джонсон попросил людей сидеть дома, разрешив покидать жилище один раз в день. Школы будут закрыты, а ученики переходят на дистанционное обучение. Ожидается, что ограничения эти сохранятся до середины февраля.



Также в Британии закрываются все спортивные площадки вроде тренажерных залов, теннисных кортов, бассейнов, полей для гольфа и танцевальных студий, однако поставить на паузу профессиональный спорт, как это было в марте, Джонсон не решился.



Таким образом, сообщает BBC, Премьер-Лига и Футбольная Лига смогут продолжить играть матчи, пускай и без зрителей.