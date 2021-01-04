Салиба арендован "Ниццей"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба официально присоединился к "Ницце" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.

В своем заявлении "Ницца" подтверждает информацию о том, что арендное соглашение не предусматривает опции выкупа. Французский клуб ничего не заплатит "Арсеналу", но полностью возьмет на себя зарплату Салиба в размере 40 тысяч фунтов в неделю.



Вильям возвращается на родину за игровой практикой и может дебютировать за свой новый клуб уже в среду, когда "Ницца" сыграет на выезде с "Брестом".



Напомним, что Салиба до сих пор не сыграл ни одного матча за "Арсенал", хотя тренировался с командой Микеля Артеты с весны.



"Вильям Салиба — игрок огромного таланта и потенциала. Мы уверены, что его ждет замечательная карьера у нас, но мы должны помнить, что ему только 19, и впереди у него куча времени".



"В прошлом году у Вильяма было очень сложное время — травма ограничила его игровую практику, а пандемия досрочно завершила сезон Лиги 1".



"Поэтому совместно с Вильямом мы решили, что лучше всего для его развития будет провести остаток сезона в "Ницце". Мы будем внимательно следить за Вильямом в "Ницце" и надеемся увидеть его прогресс", — сообщил технический директор "Арсенала" Эду.