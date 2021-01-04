"Челси" составил шорт-лист на замену Лэмпарду

"Челси" не будет спешить с увольнением Фрэнка Лэмпарда, но уже составил шорт-лист на замену своему главному тренеру.

В минувшее воскресенье "Челси" капитулировал перед "Манчестер Сити" (1:3), потерпев свое четвертое поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги.



Несмотря на то, что Лэмпард — худший тренер "синих" в эру Романа Абрамовича по среднему количеству набранных очков за матч, на сей раз российский олигарх с израильским паспортом не будет рубить с плеча.



Естественно, руководство клуба обеспокоено плохой формой команды, однако Лэмпард сохраняет поддержку своих боссов и получит возможность исправить ситуацию, причем на "Стэмфорд Бридж" ожидают, что прогресс в результатах и игре наступит быстро.



В то же время "Челси" держит руку на пульсе и уже присмотрел четырех кандидатов на замену Лэмпарду. В этот шорт-лист вошли Томас Тухель, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджерс и Ральф Хазенхюттль, сообщает The Independent.



Добавим, французское издание Le 10 Sport сватает на место Лэмпарда экс-нападающего "Челси", а ныне главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который состоит в очень хороших отношениях с Абрамовичем.