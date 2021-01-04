Де Брюйне готов отклонить предложение "Сити" о новом контракте

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне готов отклонить предложение своего клуба о новом контракте.

Из-за известных проблем агента Де Брюйне с законом переговоры о новом контракте "Сити" ведет напрямую с Кевином.



После нескольких недель переговоров "горожане" выдвинули Де Брюйне свое предложение, однако это совсем не то, на что рассчитывал 29-летний игрок сборной Бельгии.



The Times ожидает, что Де Брюйне ответит отказом, однако процесс переговоров продолжится. Обе стороны расслаблены относительно этой ситуации, потому что от действующего контракта Кевина остается еще два с половиной года.



При этом Де Брюйне счастлив на "Этихад" и не помышляет об уходе. Проблема лишь в том, что Кевин и так является самым высокооплачиваемым игроком "Сити", получая около 310 тысяч фунтов в неделю, включая бонусы.



Очевидно, Де Брюйне рассчитывает на прибавку к зарплате по своему последнему крупному контракту в карьере. Ориентиром для Кевина являются Давид Де Хеа и Месут Озил, которым "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" платят 325 и 350 тыс. фунтов в неделю, соответственно.