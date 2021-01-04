Томпсон рассказал, что Терри едва не перешел в "Ливерпуль"

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон рассказал, что экс-защитник "Челси" Джон Терри едва не перешел в клуб с "Энфилда".

Дебютировав за "Челси" в октябре 1998, Терри выступал за "синих" до 2017 года. За это время Джон выиграл огромное количество трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги.



Однако игровая карьера Терри могла бы сложиться иначе, если бы владельцем "Челси" не стал Роман Абрамович.



"В заключительном матче сезона 2002/03 между "Ливерпулем" и "Челси" решалось, кто из них получит последнюю путевку в Лигу Чемпионов".



"Это было перед самым приходом Романа Абрамовича. Мы слышали, что "Челси" находится в тяжелом финансовом положении и не предложит новый контракт Фрэнку Лэмпарду или Джону Терри".



"После матча, когда "Челси" совершал круг почета, Жерар Улье в разговоре со мной выразил свое восхищение Терри. Я согласился, добавив, что они, вероятно, не будут предлагать ему контракт".



"Поэтому Улье отправился пожать руку Джону Терри и спросил у него: "Как насчет того, чтобы поиграть за "Ливерпуль"? Джон ответил: "Я был бы счастлив, мистер Улье".



"Затем мы отправили одного из своих тренеров в помещение с игроками, чтобы попросить у Джона номер его агента. Джон сказал: "Я сделаю больше — вот вам мой личный номер".



"Спустя пару недель Абрамович купил клуб, и в первую очередь Терри и Лэмпард получили большие контракты. Так что мы были не так уж далеки", — цитирует Томпсона Daily Mirror.