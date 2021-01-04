Каррагер стал спонсором "Марина" на матч против "Тоттенхэма"

Джейми Каррагер Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер стал спонсором "Марина" на воскресный матч Кубка Англии против "Тоттенхэма".

Напомним, в результате жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии неожиданным соперником "шпор" стал полупрофессиональный "Марин" из восьмого дивизиона.

Ранее "Марин" лишился своего спонсора на этот кубковый матч, поэтому поддержать скромный мерсисайдский клуб решил Каррагер.

Как сообщает Sky Sports, в рамках достигнутой договоренности эмблема благотворительного фонда Каррагера JC23 Foundation будет размещена на футболках "Марина" во время разминки, а также возле скамеек команд.

Добавим, что матч между "Марином" и "Тоттенхэмом" пройдет без зрителей, хотя ранее домашняя команда надеялась пустить 500 зрителей.


Метки Каррагер, Кубок Англии, Марин, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2021 20:00

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  1. alexomck 04.01.2021 20:23 # alexomck
    легенда.

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  2. elprimer 04.01.2021 20:17 # elprimer
    Никогда не мог понять за что его считают легендой. Убогейшая посредственность. Его самопожертвование, лично на меня впечатление не производит.

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  3. rah 04.01.2021 20:09 # rah
    ахахаха

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