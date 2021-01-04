"Манчестер Сити" следит за Рамосом

Серхио Рамос "Манчестер Сити" готов составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за защитника "Реала" Серхио Рамоса.

Еще в прошлом месяце пресса сообщала, что наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо внимательно наблюдает за ситуацией Рамоса, которого он тренировал в период своей работы на "Сантьяго Бернабеу".

Переговоры Рамоса с "Реалом" о новом контракте давно находятся в тупике, а действующее соглашение Серхио по-прежнему истекает в конце этого сезона.

Поскольку январь уже наступил, Рамос волен открыть диалог с заинтересованными клубами из-за рубежа, среди которых, как утверждает ESPN, теперь значится и "Сити".

Как и Моуриньо, рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола тоже является большим поклонником таланта Рамоса и считает, что Серхио все еще способен выступать на топ-уровне, несмотря на то, что в марте испанскому защитнику исполнится 35.

Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт — всем имеющимся у Гвардиолы центральным защитникам от 23 до 26 лет, поэтому Рамос смог бы добавить опыта и знаний обороне "Сити" по примеру Тиаго Силвы из "Челси".

Добавим, сегодня испанское издание Marca сообщило, что "Реал" выиграл борьбу за Давида Алабу, который покидает "Баварию" в конце сезона свободным агентом. Если это правда, отъезд Рамоса из Мадрида становится еще вероятнее.


Метки Манчестер Сити, Рамос, Реал

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2021 19:00

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  1. megamind13 04.01.2021 19:18 # megamind13
    Что за мода брать устаревающий товар и думать что от этого защита лучше будет? Рамос и в лучшие годы не был эталоном цз, скорее за счёт харизмы и навыка переворачивать ход игры был в командах года.

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