"Манчестер Сити" следит за Рамосом

"Манчестер Сити" готов составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за защитника "Реала" Серхио Рамоса.

Еще в прошлом месяце пресса сообщала, что наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо внимательно наблюдает за ситуацией Рамоса, которого он тренировал в период своей работы на "Сантьяго Бернабеу".



Переговоры Рамоса с "Реалом" о новом контракте давно находятся в тупике, а действующее соглашение Серхио по-прежнему истекает в конце этого сезона.



Поскольку январь уже наступил, Рамос волен открыть диалог с заинтересованными клубами из-за рубежа, среди которых, как утверждает ESPN, теперь значится и "Сити".



Как и Моуриньо, рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола тоже является большим поклонником таланта Рамоса и считает, что Серхио все еще способен выступать на топ-уровне, несмотря на то, что в марте испанскому защитнику исполнится 35.



Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт — всем имеющимся у Гвардиолы центральным защитникам от 23 до 26 лет, поэтому Рамос смог бы добавить опыта и знаний обороне "Сити" по примеру Тиаго Силвы из "Челси".



Добавим, сегодня испанское издание Marca сообщило, что "Реал" выиграл борьбу за Давида Алабу, который покидает "Баварию" в конце сезона свободным агентом. Если это правда, отъезд Рамоса из Мадрида становится еще вероятнее.