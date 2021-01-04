"Тоттенхэм" не планирует отпускать Алли в январе

"Тоттенхэм" не планирует продавать или отправлять в аренду полузащитника Деле Алли в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Алли сыграл только четыре матча за "Тоттенхэм" в рамках Премьер-Лиги. С учетом всех соревнований Деле провел 11 поединков, забив два гола и отдав одну результативную передачу.



На прошлой неделе экс-наставник "шпор" Маурисио Почеттино заступил на должность главного тренера ПСЖ и теперь, если верить слухам, хочет воссоединиться с Алли.



Однако Sky Sports утверждает, что расставание с 24-летним игроком сборной Англии посреди сезона не входит в планы Жозе Моуриньо, чья команда ведет борьбу на четырех фронтах.



Моуриньо чувствует, что при столь плотном графике ему пригодятся все игроки, включая Алли. Особенно с учетом того, что Гарет Бэйл, Джовани Ло Чельсо и Эрик Ламела в данный момент недоступны.



В Северном Лондоне хотят, чтобы и сам Алли отбросил мысли о смене клуба и сосредоточился бы на борьбе за место в основном составе. Потому что иначе под угрозой может оказаться участие Деле в Чемпионате Европы следующим летом.