Тиаго Силва: "Не понимаю, что пошло не так"
Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что затрудняется объяснить провал, случившийся с его командой в матче против "Манчестер Сити".
Накануне "Челси" потерпел свое четвертое поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги, уступив "Сити" дома со счетом 1:3. Этот проигрыш отбросил "синих" уже на восьмое место.
Все три своих гола "синие" пропустили в первом тайме, причем "горожане" имели еще несколько моментов. Почему так вышло, Силва сказать не может.
"Нет, я не понимаю, что пошло не так. Если бы я понимал, я бы мог подсказать партнерам по команде. Таков футбол, такова Премьер-Лига — одно из тяжелейших соревнований в мире".
"Ты должен быть внимательнее, должен упорнее работать и быть сильнее как команда, но я думаю, наша команда в порядке — во втором тайме мы играли гораздо лучше, чем в первом".
"Мы очень старались, и я думаю, мы превзошли соперника по владению мячом во втором тайме. У нас не получилось играть так, как мы хотели и как мы готовились, но порой такое случается в футболе. Теперь мы должны подготовиться к следующему матчу", — сообщил Силва RMC Sport.
04.01.2021 17:00
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Ужасно, очень ужасно, я не понимаю, что пошло не так, если бы я понимал, что пошло не так, я не понимаю, что пошло не так
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нужно мозги иметь чтобы понимать.
дополнил безмозглый пенсостан.
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пенс на пенсии не понимает почему проиграл
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