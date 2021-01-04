Тиаго Силва: "Не понимаю, что пошло не так"

Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что затрудняется объяснить провал, случившийся с его командой в матче против "Манчестер Сити".

Накануне "Челси" потерпел свое четвертое поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги, уступив "Сити" дома со счетом 1:3. Этот проигрыш отбросил "синих" уже на восьмое место.

Все три своих гола "синие" пропустили в первом тайме, причем "горожане" имели еще несколько моментов. Почему так вышло, Силва сказать не может.

"Нет, я не понимаю, что пошло не так. Если бы я понимал, я бы мог подсказать партнерам по команде. Таков футбол, такова Премьер-Лига — одно из тяжелейших соревнований в мире".

"Ты должен быть внимательнее, должен упорнее работать и быть сильнее как команда, но я думаю, наша команда в порядке — во втором тайме мы играли гораздо лучше, чем в первом".

"Мы очень старались, и я думаю, мы превзошли соперника по владению мячом во втором тайме. У нас не получилось играть так, как мы хотели и как мы готовились, но порой такое случается в футболе. Теперь мы должны подготовиться к следующему матчу", — сообщил Силва RMC Sport.


Метки Манчестер Сити, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2021 17:00

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  1. ilovemanutd 04.01.2021 17:55 # ilovemanutd
    Ужасно, очень ужасно, я не понимаю, что пошло не так, если бы я понимал, что пошло не так, я не понимаю, что пошло не так

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  2. manutd-20champ 04.01.2021 17:19 # manutd-20champ
    нужно мозги иметь чтобы понимать.
    дополнил безмозглый пенсостан.

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  3. superperez101 04.01.2021 17:06 # superperez101
    пенс на пенсии не понимает почему проиграл

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