Клопп не уверен, что "Ливерпуль" купит защитника в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не уверен, что его клуб купит защитника в зимнее трансферное окно.

На прошлой неделе Клопп поведал, что Жоэль Матип получил очередную травму и теперь проведет около трех недель в лазарете, где и так находятся Виргил Ван Дейк и Джо Гомес.



Таким образом, в данный момент Клопп может рассчитывать в центре обороны лишь на опорника Фабиньо и молодых Натаниэля Филлипса с Рисом Уильямсом. Однако Юрген все равно допускает, что воздержится от покупок.



"У нас в составе есть решения, хотя травмы и доставляют на проблем. Когда это касается позиции центрального защитника, это всегда сложно".



"У нас есть решения в составе, а что касается возможных приобретений, то я не знаю. Такова ситуация".



"Как вы понимаете, это очень сложное трансферное окно. Не у всех клубов есть свободные деньги. Просто взять и что-нибудь предпринять — не имеет смысла. Имеет смысл, когда ты делаешь правильную вещь".



"Но пока что мне очень нравится, как мы справляемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.