Клопп не уверен, что "Ливерпуль" купит защитника в январе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не уверен, что его клуб купит защитника в зимнее трансферное окно.
На прошлой неделе Клопп поведал, что Жоэль Матип получил очередную травму и теперь проведет около трех недель в лазарете, где и так находятся Виргил Ван Дейк и Джо Гомес.
Таким образом, в данный момент Клопп может рассчитывать в центре обороны лишь на опорника Фабиньо и молодых Натаниэля Филлипса с Рисом Уильямсом. Однако Юрген все равно допускает, что воздержится от покупок.
"У нас в составе есть решения, хотя травмы и доставляют на проблем. Когда это касается позиции центрального защитника, это всегда сложно".
"У нас есть решения в составе, а что касается возможных приобретений, то я не знаю. Такова ситуация".
"Как вы понимаете, это очень сложное трансферное окно. Не у всех клубов есть свободные деньги. Просто взять и что-нибудь предпринять — не имеет смысла. Имеет смысл, когда ты делаешь правильную вещь".
"Но пока что мне очень нравится, как мы справляемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.
04.01.2021 15:00
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И правда. Зачем покупать машину, если есть самокат.
Зачем брать пк, если есть тетрис.
Юрец, одумайся
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ему лучше купить защитника. Без него будет сложно играть.
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тогда сито с чемпионством можно поздравлять!
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