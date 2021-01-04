Клопп не уверен, что "Ливерпуль" купит защитника в январе

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не уверен, что его клуб купит защитника в зимнее трансферное окно.

На прошлой неделе Клопп поведал, что Жоэль Матип получил очередную травму и теперь проведет около трех недель в лазарете, где и так находятся Виргил Ван Дейк и Джо Гомес.

Таким образом, в данный момент Клопп может рассчитывать в центре обороны лишь на опорника Фабиньо и молодых Натаниэля Филлипса с Рисом Уильямсом. Однако Юрген все равно допускает, что воздержится от покупок.

"У нас в составе есть решения, хотя травмы и доставляют на проблем. Когда это касается позиции центрального защитника, это всегда сложно".

"У нас есть решения в составе, а что касается возможных приобретений, то я не знаю. Такова ситуация".

"Как вы понимаете, это очень сложное трансферное окно. Не у всех клубов есть свободные деньги. Просто взять и что-нибудь предпринять — не имеет смысла. Имеет смысл, когда ты делаешь правильную вещь".

"Но пока что мне очень нравится, как мы справляемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2021 15:00

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  1. beatles-red 04.01.2021 15:53 # beatles-red
    И правда. Зачем покупать машину, если есть самокат.
    Зачем брать пк, если есть тетрис.
    Юрец, одумайся

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  2. bmw99 04.01.2021 15:35 # bmw99
    ему лучше купить защитника. Без него будет сложно играть.

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  3. scauzer11 04.01.2021 15:01 # scauzer11
    тогда сито с чемпионством можно поздравлять!

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