"Арсенал" откладывает переговоры с Лакасеттом до лета

Александр Лакасетт "Арсенал" не собирается начинать переговоры с нападающим Александром Лакасеттом о новом контракте, пока не завершится этот сезон.

В данный момент от действующего контракта Лакасетта остается только 18 месяцев, однако "канониры" не спешат приглашать 29-летнего француза к столу переговоров.

Вопрос с будущим Александра, забившего пять голов в четырех последних матчах за "Арсенал", будет решен только в летнее трансферное окно.

"Нет, мы еще не разговаривали ни о чем, что связано с его контрактом. Летом мы поговорим и примем решение о том, что произойдет".

"Я доволен тем, как он играет, его голами, его формой и энергией. Ему нужно продолжать делать это", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, контракты, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 04.01.2021 14:11 # puhovik-vengera
    Получит жирный контракт и забьет хер на игру.
    Где то уже это проходили

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