"Арсенал" откладывает переговоры с Лакасеттом до лета
"Арсенал" не собирается начинать переговоры с нападающим Александром Лакасеттом о новом контракте, пока не завершится этот сезон.
В данный момент от действующего контракта Лакасетта остается только 18 месяцев, однако "канониры" не спешат приглашать 29-летнего француза к столу переговоров.
Вопрос с будущим Александра, забившего пять голов в четырех последних матчах за "Арсенал", будет решен только в летнее трансферное окно.
"Нет, мы еще не разговаривали ни о чем, что связано с его контрактом. Летом мы поговорим и примем решение о том, что произойдет".
"Я доволен тем, как он играет, его голами, его формой и энергией. Ему нужно продолжать делать это", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Sky Sports.
04.01.2021 14:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Получит жирный контракт и забьет хер на игру.
Где то уже это проходили
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий