"Арсенал" откладывает переговоры с Лакасеттом до лета

"Арсенал" не собирается начинать переговоры с нападающим Александром Лакасеттом о новом контракте, пока не завершится этот сезон.

В данный момент от действующего контракта Лакасетта остается только 18 месяцев, однако "канониры" не спешат приглашать 29-летнего француза к столу переговоров.



Вопрос с будущим Александра, забившего пять голов в четырех последних матчах за "Арсенал", будет решен только в летнее трансферное окно.



"Нет, мы еще не разговаривали ни о чем, что связано с его контрактом. Летом мы поговорим и примем решение о том, что произойдет".



"Я доволен тем, как он играет, его голами, его формой и энергией. Ему нужно продолжать делать это", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Sky Sports.