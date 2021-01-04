Вильям Салиба близок к переходу в "Ниццу"
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба близок к переходу в "Ниццу" на правах аренды.
"Арсенал" согласовал приобретение Салиба у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов еще летом 2019, позволив Вильяму задержаться во французском клубе на прошлый сезон.
Когда Вильям все-таки прибыл на "Эмирейтс", главный тренер "канониров" Микель Артета обнаружил, что 19-летний француз совершенно не готов к выступлениям за первую команду.
Салиба до сих пор не дебютировал за "Арсенал", а теперь, как утверждает Evening Standard, должен вернуться на родину, где будет выступать за "Ниццу", сейчас занимающую пятое место в Лиге 1.
Ожидается, что "Ницца" ничего не заплатит "Арсеналу", но полностью возьмет на себя зарплату Салиба в размере 40 тыс. фунтов в неделю. Естественно, ни опции, ни обязательства по выкупу тоже не будет — "канониры" по-прежнему возлагают большие надежды на Вильяма.
04.01.2021 13:00
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Временами, соглашусь, он нормально играл, но травмоопасный и все же за столько лет игроком основы так и не стал. Это о многом говорит
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Я шизею просто от этих новостей. То летом выкладывали аналитику, что это будущий Сол Кэмпбелл и прирожденный лидер, который зацементирует защиту Арсенала, то уже он совершенно слаб и едет в аренду. Зато у нас новые топ-защитники, видимо, Роб Холдинг и Пабло Мари. Ни один ни другой не выглядят скалой. Сократиса с Мустафи сейчас отправят на свалку. Колашинац уйдет. И что, кто останется? Габриэль только уверенно играет, Холдинг - временами, Мари пока не доказал, что он защитник основы. Луис - это сплошные привозы. Про Соареша вообще трудно что-то определенное сказать. То есть Габриэль, Холдинг, Мари и Луис - это наши топовые центральные защитники?
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