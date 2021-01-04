Защитник "Арсенала" Вильям Салиба близок к переходу в "Ниццу" на правах аренды.

"Арсенал" согласовал приобретение Салиба у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов еще летом 2019, позволив Вильяму задержаться во французском клубе на прошлый сезон.



Когда Вильям все-таки прибыл на "Эмирейтс", главный тренер "канониров" Микель Артета обнаружил, что 19-летний француз совершенно не готов к выступлениям за первую команду.



Салиба до сих пор не дебютировал за "Арсенал", а теперь, как утверждает Evening Standard, должен вернуться на родину, где будет выступать за "Ниццу", сейчас занимающую пятое место в Лиге 1.



Ожидается, что "Ницца" ничего не заплатит "Арсеналу", но полностью возьмет на себя зарплату Салиба в размере 40 тыс. фунтов в неделю. Естественно, ни опции, ни обязательства по выкупу тоже не будет — "канониры" по-прежнему возлагают большие надежды на Вильяма.