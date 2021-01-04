Артета: "Тирни может стать капитаном "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета согласился с тем, что защитник Киран Тирни может стать капитаном "канониров" в будущем.

После победы 0:4 над "Вест Бромвичем" в минувшую субботу легенда "Арсенала" Мартин Киоун заявил, что видит у Тирни, который в этом матче забил гол и отдал результативную передачу, задатки капитана.



По мнению Артеты, это вполне реально, ведь 23-летний шотландец является настоящим лидером и обладает авторитетом в раздевалке.



"Думаю, он может стать капитаном, потому что его уважает и им восхищается каждый наш сотрудник и каждый игрок".



"Он проявляет свои качества естественным образом. Он скромный парень, но у него есть все то, что мы хотим видеть в игроках и что входит в ДНК этого клуба".



"Ему потребовалось некоторое время, чтобы заиграть здесь, он перенес серьезную травму... Но он прирожденный лидер. Вы видите, как он ведет себя на поле, а когда он говорит, то произносит правильные вещи, и это именно то, что нам нужно", — цитирует Артету The Independent.