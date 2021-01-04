Хендерсон вспомнил момент, когда "Ливерпуль" был готов от него избавиться

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал о своих ощущениях, когда мерсисайдский клуб был готов от него избавиться.



Хендерсон выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Сандерленда" за 20 миллионов фунтов в 2011 году. Джордан вырос в настоящую легенду клуба и стал тем, кто привел "красных" к их первому в истории титулу Премьер-Лиги.



Однако спустя всего 14 месяцев после своего переезда на "Энфилд" у Хендерсона была возможность отправиться в "Фулхэм". "Ливерпуль" подумывал обменять его на Клинта Демпси, но Джордан пожелал остаться.



"То был сложный момент, который я очень четко помню. Мы готовились к матчу против Хартс" на "Энфилде". У нас состоялось собрание в отеле, а затем в мой номер постучали и сказали, что главный тренер хочет поговорить. Нужно отдать должное Брендану Роджерсу, это был просто разговор. Мне была предоставлена возможность уйти в "Фулхэм", чего я не хотел и что мне не понравилось. Я чувствовал, что еще на многое способен здесь".



"Однако то было очень тяжелое время для меня. Оно сделало меня гораздо сильнее и гораздо мудрее. Никогда не знаешь, как все могло бы сложиться", — сообщил Хендерсон The Guardian.