Brexit сорвал уже три трансфера Эллардайса

Сэм Эллардайс Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс посетовал, что у него сорвались уже три трансфера из-за Brexit.

Как известно, с 2021 года вступили новые правила в отношении приезжающих в Премьер-Лигу иностранных игроков. Это стало вынужденной мерой в связи с выходом Великобритании из Евросоюза.

Большой Сэм, который отчаянно ищет усиление для своей новой команды, почувствовал на себе, что теперь легионерами стало сложнее получить разрешение на работу в Англии.

"Я нашел уже трех игроков, которые могли бы перейти сюда, но они не имеют на это права. Очень жаль".

"Из-за новых правил касательно разрешения на работу они не имеют возможности приехать в эту страну, тогда как раньше это было бы позволено. Теперь я вынужден думать и о том, набирает ли игрок необходимые очки рейтинга".

"Это слегка усложнило жизнь. Пандемия здесь не причем — это связано исключительно с Brexit".

"Мы сделаем все, что в наших силах, но найти нужных игроков в это окно будет сложнее, чем когда-либо прежде в моей карьере".

"Не хочу проявить неуважение к имеющимся игрокам, потому что все они трудятся изо всех сил, но я должен найти игроков получше, чтобы команда смогла прибавить".

"Какой бы игрок к нам ни пришел, он должен быть лучше, чем у нас есть сейчас. Он должен быть готов почти сразу заиграть в команде", — цитирует Эллардайса Sky Sports.


Метки Вест Бромвич, трансферы, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2021 10:00

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