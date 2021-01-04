Рой Кин: "Челси" не будет терпелив с Лэмпардом"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что "Челси" не будет терпеливым со своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом.

Домашнее поражение 1:3 от "Манчестер Сити" в воскресенье означает, что "Челси" выиграл только один из шести своих последних матчей в Премьер-Лиге.



Теперь Лэмпард является худшим тренером "Челси" в эру Романа Абрамовича по среднему количеству набранных очков за матч — только 1.67. И Кин убежден, что время Фрэнка на исходе.



"Я не думаю, что в "Челси" знают о существовании такого слова, как "терпение". Особенно в отношении тренеров. В этом году Фрэнк под огромным давлением из-за тех денег, которые они потратили".



"Челси" не дает своим тренерам время. Такова их ДНК и их история".



"Он новичок в этом деле. Ему 42. Юрген Клопп приехал сюда, уже многое выиграв в Дортмунде. Фрэнку приходится противостоять всем этим тренерам: Анчелотти, Моуриньо, Гвардиоле. У этих парней мощные резюме. Фрэнк не получит того времени, что имел Клопп в "Ливерпуле", — цитирует Кина Sky Sports.