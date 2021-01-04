ПСЖ договаривается о выкупе Кина у "Эвертона"

ПСЖ вступил в переговоры с "Эвертоном" о выкупе нападающего Мойзе Кина, который этот сезон проводит во французском клубе на правах аренды.

В августе 2019 сами "ириски" приобрели Кина у "Ювентуса" за 27 миллионов фунтов. Провалив свой дебютный английский сезон, на эту кампанию Мойзе отправился в ПСЖ.



В Париже 20-летний итальянец чувствует себя гораздо лучше, забив девять голов в 16 матчах Лиги Чемпионов и Лиги 1.



Несмотря на то, что сезон 2020/21 едва приблизился к своему экватору, а на "Стад де Франс" едва сменился главный тренер, ПСЖ уже решил, что хочет оставить Кина у себя, утверждает Sky Sports.



В данный момент два клуба договариваются о постоянном трансфере, стоимость которого может составить около 31 млн. фунтов.