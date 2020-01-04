Диалло присоединится к МЮ на этой неделе

Вингер "Аталанты" Амад Диалло присоединится к "Манчестер Юнайтед" на стартовавшей неделе.

На днях главный тренер "Аталанты" Дан Пьеро Гасперини выразил надежду, что его клубу удастся договориться с "Юнайтед", который купил Диалло еще в летнее трансферное окно, о продлении аренды Амада до конца сезона.



Однако Manchester Evening News утверждает, что этому не бывать. По информации издания, Диалло уже "на 99 процентов" получил от FA так называемое GBE-одобрение (Governing Body Endorsement), с 2021 года необходимое каждому приезжающему в Премьер-Лигу иностранному футболисту.



Накануне Диалло в своем инстаграме даже опубликовал видео из частного самолета, но пока Амад летит не в Манчестер, а в Рим, чтобы оформить визу.



В Манчестер 18-летний ивуариец, стоимость трансфера которого может вырасти до 37 миллионов фунтов, прибудет в середине недели — точно до матча 3-го раунда Кубка Англии против "Уотфорда" в субботу.