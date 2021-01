Светская хроника за понедельник

ПСЖ готов пригласить Деле Алли. "Челси" контактирует с Джанлуиджи Доннаруммой. Юрген Клопп уговаривает "Ливерпуль" купить защитника. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет купить вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо за сумму менее 100 миллионов фунтов. (90min)



До шести игроков могут покинуть "Юнайтед" в январе. (The Sun)



Защитник Тимоти Фосу-Менса не хочет уходить из "Юнайтед", несмотря на отклоненное предложение о новом контракте. (Manchester Evening News)



Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола мечтает о полузащитнике "Реала" Эдене Азаре. (OKDiario)



Новоиспеченный наставник ПСЖ Маурисио Почеттино готов обратиться насчет полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли. (Daily Mirror)



Почеттино уже связался с Алли. (Foot Mercato)



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан лично заинтересован в приглашении нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина. (Givemesport)



"Челси" установил контакт с Джанлуиджи Доннаруммой, собираясь подписать голкипера "Милана" свободным агентом в конце сезона. (talkSPORT)



"Реал" задумывается о том, чтобы досрочно отозвать полузащитника Дани Себальоса из аренды в "Арсенале". (Calciomercato)



Защитник "Арсенала" Вильям Салиба согласен на понижение зарплаты ради ухода в аренду. (L'Equipe)



Яркая игра Эмиля Смит-Роу убедила "Арсенал" отказаться от мыслей по приглашению плеймейкера "Реала" Иско. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" передумал расставаться с вингером Джерданом Шакири в этом месяце. (Liverpool Echo)



Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп настаивает на покупке защитника в январе. На радаре у "красных" находятся Глейсон Бремер из "Торино" и Свен Ботман из "Лилля". (Tuttosport)



"Кристал Пэлас" вступил в борьбу за оцениваемого в 25 млн. фунтов защитника "Шальке-04" Озана Кабака, который интересен нескольким другим клубам Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури был предложен "Ньюкаслу", "Вест Бромвичу" и "Саутгемптону". (Daily Mail)



"Ньюкасл" надеется арендовать защитника "Челси" Фикайо Томори. (Daily Mail)



Наставник "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс отверг возможность арендовать вингера "Юнайтед" Даниэля Джеймса. (Daily Mail)



Другое



Едва возглавивший "Вест Бромвич" Сэм Эллардайс уже является вторым фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге. (Daily Mail)



Защитник "Атлетико" Киран Триппьер рискует пропустить Чемпионат Европы, если приостановленная ФИФА дисквалификация будет возобновлена летом. (The Sun)



Английским футбольным властям предложено наказывать игроков дисквалификациями за нарушение коронавирусных ограничений. (The Telegraph)



52-летний эксперт Sky Sports Пол Мерсон готовится в восьмой раз стать отцом. (Daily Mirror)



Экс-игрок "Сити" Омар Элабделлауи травмировался фейерверком во время празднования Нового года. (BBC)