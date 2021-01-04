Гвардиола: "Прежний "Сити" вернулся!"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что против "Челси" его команда показал футбол образца своих чемпионских сезонов.

В воскресенье "Сити" отпраздновал убедительную победу 1:3 над "Челси", все три своих гола забив еще в первом тайме.

"Горожане" просто доминировали над "синими", и такой классный футбол против далеко не самого слабого соперника воодушевил Гвардиолу на интересные сравнения.

"Мы играли очень хорошо. К сожалению, мы пропустили гол в концовке, но мы все равно добились великолепного результата на "Стэмфорд Бридж". Сегодня мы вернулись и стали собой, как раньше. Нам было важно победить на поле "Челси".

"Это невероятный результат для нас, особенно с учетом нашей игры. "Челси" — одна из сильнейших команд, но у нас был план, и мы старались играть так, как делали это в прошлом. Это сработало, игроки были великолепны".

"Мы должны были войти в свой ритм. Мы выиграли Премьер-Лигу, играя таким образом, играя терпеливо и спокойно. В силу множества причин нам не хватало этого темпа, но сегодня он у нас был. С такой игрой, как сегодня, мы выиграли два титула Премьер-Лиги", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2021 00:05

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  1. mancityman 04.01.2021 00:59 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. gandalf 04.01.2021 00:59 # gandalf
    ахахах только стоило выиграть 3 матча в апл подряд как лысого понесло)

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  3. jirrort 04.01.2021 00:31 # jirrort
    KING!!!

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  4. chelsiukpro 04.01.2021 00:31 # chelsiukpro
    Гвардиола переиграл Лэмпарда по двум причинам. Первая – нетипичный фокус на обороне. «Сити» уступил по большинству цифр, которые описывают игру на мяче, зато взял победу в защитной статистике. Вторая причина – слабый прессинг «Челси». Команда ушла от прошлогодних установок, которые позволили победить «горожан», и получила поражение 1:3.

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  5. skychnie-oboi 04.01.2021 00:25 # skychnie-oboi
    КОРОЛЬ!

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  6. chelsiukpro 04.01.2021 00:12 # chelsiukpro
    Сегодня классно сыграли базару нет!

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