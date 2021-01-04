Гвардиола: "Прежний "Сити" вернулся!"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что против "Челси" его команда показал футбол образца своих чемпионских сезонов.
В воскресенье "Сити" отпраздновал убедительную победу 1:3 над "Челси", все три своих гола забив еще в первом тайме.
"Горожане" просто доминировали над "синими", и такой классный футбол против далеко не самого слабого соперника воодушевил Гвардиолу на интересные сравнения.
"Мы играли очень хорошо. К сожалению, мы пропустили гол в концовке, но мы все равно добились великолепного результата на "Стэмфорд Бридж". Сегодня мы вернулись и стали собой, как раньше. Нам было важно победить на поле "Челси".
"Это невероятный результат для нас, особенно с учетом нашей игры. "Челси" — одна из сильнейших команд, но у нас был план, и мы старались играть так, как делали это в прошлом. Это сработало, игроки были великолепны".
"Мы должны были войти в свой ритм. Мы выиграли Премьер-Лигу, играя таким образом, играя терпеливо и спокойно. В силу множества причин нам не хватало этого темпа, но сегодня он у нас был. С такой игрой, как сегодня, мы выиграли два титула Премьер-Лиги", — цитирует Гвардиолу ESPN.
04.01.2021 00:05
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КОРОЛЬ!!!
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ахахах только стоило выиграть 3 матча в апл подряд как лысого понесло)
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KING!!!
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Гвардиола переиграл Лэмпарда по двум причинам. Первая – нетипичный фокус на обороне. «Сити» уступил по большинству цифр, которые описывают игру на мяче, зато взял победу в защитной статистике. Вторая причина – слабый прессинг «Челси». Команда ушла от прошлогодних установок, которые позволили победить «горожан», и получила поражение 1:3.
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КОРОЛЬ!
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Сегодня классно сыграли базару нет!
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