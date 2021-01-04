Гвардиола: "Прежний "Сити" вернулся!"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что против "Челси" его команда показал футбол образца своих чемпионских сезонов.

В воскресенье "Сити" отпраздновал убедительную победу 1:3 над "Челси", все три своих гола забив еще в первом тайме.



"Горожане" просто доминировали над "синими", и такой классный футбол против далеко не самого слабого соперника воодушевил Гвардиолу на интересные сравнения.



"Мы играли очень хорошо. К сожалению, мы пропустили гол в концовке, но мы все равно добились великолепного результата на "Стэмфорд Бридж". Сегодня мы вернулись и стали собой, как раньше. Нам было важно победить на поле "Челси".



"Это невероятный результат для нас, особенно с учетом нашей игры. "Челси" — одна из сильнейших команд, но у нас был план, и мы старались играть так, как делали это в прошлом. Это сработало, игроки были великолепны".



"Мы должны были войти в свой ритм. Мы выиграли Премьер-Лигу, играя таким образом, играя терпеливо и спокойно. В силу множества причин нам не хватало этого темпа, но сегодня он у нас был. С такой игрой, как сегодня, мы выиграли два титула Премьер-Лиги", — цитирует Гвардиолу ESPN.