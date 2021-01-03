Лэмпард: "Это переходный период, когда тебе приходится больно"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что всегда знал о поджидающих его команду сложностях в этом сезоне.

После домашнего поражения 1:3 от "Манчестер Сити" подопечные Лэмпарда могут похвастать лишь одной победой в шести последних матчах Премьер-Лиги.

Лэмпард признает, что у "Челси" разладилась игра, однако Фрэнк считает, что такая нестабильность простительна для его команды, учитывая отсутствие сыгранности и обилие новичков.

"В данный момент у нас небольшой период — пять или шесть матчей, — когда игра у нас не идет. Вы можете оглянуться в прошлое и увидеть, что у "Сити" и "Ливерпуля" были свои переходные периоды, когда тебе приходится больно. Нужно это преодолеть".

"Я сам проходил через подобное как игрок, а в конце сезона поднимал трофей. Нам удавалось реабилитироваться, потому что мы обладали сильным духом в раздевалке. С каждым футболистом случается подобное".

"Некоторые поражения были больнее, чем другие. Мы должны это принять, ведь таков футбол".

"У нас есть характер — мы не проигрывали 16 матчей подряд. Месяц назад люди спрашивали, выиграем ли мы лигу и когда я подпишу новый контракт. Теперь они говорят наоборот".

"В первую очередь я посмотрю на себя в зеркало, но я знаю, что мы из себя представляем и что нам необходимо для достижения уровня "Сити". Это нормально, что у нас возникают проблемы. Наш вызов в том, чтобы на них ответить", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 03.01.2021 23:44 # danny949494
    Уже не верю, что с Фрэнком станем чемпионами.

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  2. asnural 03.01.2021 23:34 # asnural
    "Как я уже говорил, мы можем как выиграть чемпионат, так и проиграть его".

    - Фрэнк Лэмпард
    Филосов блеадь

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  3. electric 03.01.2021 23:08 # electric
    Это всё кризис. Не стоит волноваться попусту. Верим во френка. ICQ очень высок.

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  4. asnural 03.01.2021 23:08 # asnural
    Что себе позволяет этот пенс? Сравнил себя с клоппом и гвардиолой...

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