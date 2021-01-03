Лэмпард: "Это переходный период, когда тебе приходится больно"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что всегда знал о поджидающих его команду сложностях в этом сезоне.

После домашнего поражения 1:3 от "Манчестер Сити" подопечные Лэмпарда могут похвастать лишь одной победой в шести последних матчах Премьер-Лиги.



Лэмпард признает, что у "Челси" разладилась игра, однако Фрэнк считает, что такая нестабильность простительна для его команды, учитывая отсутствие сыгранности и обилие новичков.



"В данный момент у нас небольшой период — пять или шесть матчей, — когда игра у нас не идет. Вы можете оглянуться в прошлое и увидеть, что у "Сити" и "Ливерпуля" были свои переходные периоды, когда тебе приходится больно. Нужно это преодолеть".



"Я сам проходил через подобное как игрок, а в конце сезона поднимал трофей. Нам удавалось реабилитироваться, потому что мы обладали сильным духом в раздевалке. С каждым футболистом случается подобное".



"Некоторые поражения были больнее, чем другие. Мы должны это принять, ведь таков футбол".



"У нас есть характер — мы не проигрывали 16 матчей подряд. Месяц назад люди спрашивали, выиграем ли мы лигу и когда я подпишу новый контракт. Теперь они говорят наоборот".



"В первую очередь я посмотрю на себя в зеркало, но я знаю, что мы из себя представляем и что нам необходимо для достижения уровня "Сити". Это нормально, что у нас возникают проблемы. Наш вызов в том, чтобы на них ответить", — сообщил Лэмпард Sky Sports.