Фрэнку Лэмпарду грозит увольнение из "Челси"
Положение Фрэнка Лэмпарда как главного тренера "Челси" находится под серьезной угрозой.
Поражение 1:3 от "Манчестер Сити" в воскресенье стало четвертым для "Челси" в шести последних матчах Премьер-Лиги.
В этом сезоне Премьер-Лиги "синие" не победили никого из "большой шестерки", и даже "Вулверхэмптон" с "Эвертоном" забрали у команды Лэмпарда по три очка.
Такого рода результаты совершенно не устраивают руководство "Челси" и владельца клуба Романа Абрамовича — настолько, что на "Стэмфорд Бридж" задумались о расставании с Лэмпардом.
Пока никто не ставит никаких ультиматумов перед Лэмпардом, однако внутри клуба крепнет ощущение, что уход Фрэнка — это лишь вопрос времени, утверждает The Athletic.
03.01.2021 22:00
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Последние комментарии:
лэмпрал
купите мне вернера он голевая машина
купили
не забивает
купите мне ххаверца - он супер талант. с ним всехх порвем, всю игру удет строить через него
купили
почему ххаверц не играет - я не знаю куда его поставить на поле и как использовать
вот и все что нужно знать об этой высокомерной сучке, оравшей на клоппа))
(ответить)
Уж лучше Конте верните в конце сезона. Щас в Интере сдуется, если ещё и Милану проиграет Сеуле Скудетто, тогда точно психанет и уйдет.
Самый нормальный тренер из оставшихся.
Тухель и Аллегри эти авгиевы конюшни не разгребут.
(ответить)
В этом сезоне Премьер-Лиги "синие" не победили никого из "большой шестерки"
в то время лысый чмошник из шити 1,5 сезона сосал у большой шестерки и насосал на новый контракт...
(ответить)
Очень жаль.
(ответить)
Хайнкеса нужно тащить за любые бабки
(ответить)
самое интересное что это именно лэмпард захотел этих ддорогих игроков, которые теперь у него не вписываются в его же блять схему игры
про какие умственные способности этого гения вы тут затираете?
(ответить)
Давно пора уволить этого физрука
(ответить)
В 6 играх набрано 4 очка только из 18 возможных! Сезон весь перечёркнут и выкинут в мусор! Надо же так скатиться за боксинг дэй и нг....
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тут вот какое дело, пацаны
https://idiod.video/gcwcwe.png
(ответить)
Я верю в Лемпарда. Великий игрок, сразу взялся за работу, не смотря на объем работы
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