Фрэнку Лэмпарду грозит увольнение из "Челси"

Положение Фрэнка Лэмпарда как главного тренера "Челси" находится под серьезной угрозой.

Поражение 1:3 от "Манчестер Сити" в воскресенье стало четвертым для "Челси" в шести последних матчах Премьер-Лиги.



В этом сезоне Премьер-Лиги "синие" не победили никого из "большой шестерки", и даже "Вулверхэмптон" с "Эвертоном" забрали у команды Лэмпарда по три очка.



Такого рода результаты совершенно не устраивают руководство "Челси" и владельца клуба Романа Абрамовича — настолько, что на "Стэмфорд Бридж" задумались о расставании с Лэмпардом.



Пока никто не ставит никаких ультиматумов перед Лэмпардом, однако внутри клуба крепнет ощущение, что уход Фрэнка — это лишь вопрос времени, утверждает The Athletic.