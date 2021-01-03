Фрэнку Лэмпарду грозит увольнение из "Челси"

Фрэнк Лэмпард Положение Фрэнка Лэмпарда как главного тренера "Челси" находится под серьезной угрозой.

Поражение 1:3 от "Манчестер Сити" в воскресенье стало четвертым для "Челси" в шести последних матчах Премьер-Лиги.

В этом сезоне Премьер-Лиги "синие" не победили никого из "большой шестерки", и даже "Вулверхэмптон" с "Эвертоном" забрали у команды Лэмпарда по три очка.

Такого рода результаты совершенно не устраивают руководство "Челси" и владельца клуба Романа Абрамовича — настолько, что на "Стэмфорд Бридж" задумались о расставании с Лэмпардом.

Пока никто не ставит никаких ультиматумов перед Лэмпардом, однако внутри клуба крепнет ощущение, что уход Фрэнка — это лишь вопрос времени, утверждает The Athletic.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 03.01.2021 22:11 # superperez101
    лэмпрал
    купите мне вернера он голевая машина
    купили
    не забивает
    купите мне ххаверца - он супер талант. с ним всехх порвем, всю игру удет строить через него
    купили
    почему ххаверц не играет - я не знаю куда его поставить на поле и как использовать

    вот и все что нужно знать об этой высокомерной сучке, оравшей на клоппа))

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  2. megamind13 03.01.2021 22:10 # megamind13
    Уж лучше Конте верните в конце сезона. Щас в Интере сдуется, если ещё и Милану проиграет Сеуле Скудетто, тогда точно психанет и уйдет.
    Самый нормальный тренер из оставшихся.
    Тухель и Аллегри эти авгиевы конюшни не разгребут.

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  3. gandalf 03.01.2021 22:07 # gandalf
    В этом сезоне Премьер-Лиги "синие" не победили никого из "большой шестерки"

    в то время лысый чмошник из шити 1,5 сезона сосал у большой шестерки и насосал на новый контракт...

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  4. funkyfresh 03.01.2021 22:06 # funkyfresh
    Очень жаль.

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  5. asnural 03.01.2021 22:06 # asnural
    Хайнкеса нужно тащить за любые бабки

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  6. superperez101 03.01.2021 22:06 # superperez101
    самое интересное что это именно лэмпард захотел этих ддорогих игроков, которые теперь у него не вписываются в его же блять схему игры

    про какие умственные способности этого гения вы тут затираете?

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  7. admet 03.01.2021 22:04 # admet
    Давно пора уволить этого физрука

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  8. chelsiukpro 03.01.2021 22:02 # chelsiukpro
    В 6 играх набрано 4 очка только из 18 возможных! Сезон весь перечёркнут и выкинут в мусор! Надо же так скатиться за боксинг дэй и нг....

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  9. superperez101 03.01.2021 22:02 # superperez101
    тут вот какое дело, пацаны

    https://idiod.video/gcwcwe.png

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  10. xah 03.01.2021 22:01 # xah
    Я верю в Лемпарда. Великий игрок, сразу взялся за работу, не смотря на объем работы

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