"Сити" победил жалкий "Челси"

"Манчестер Сити" убедительным образом доказал свое превосходство над "Челси", отпраздновав победу 1:3 на "Стэмфорд Бридж".

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поменял половину полевых игроков относительно 1:1 с "Астон Виллой". Вернулись в команду Тиаго Силва, Курт Зума, Матео Ковачич, Хаким Зийеш и Тимо Вернер.



В воротах у "горожан" в рамках Премьер-Лиги дебютировал Зак Стеффен. С первых минут появились Александр Зинченко и Фил Фоден.



Стеффен оказался в центре внимания уже на четвертой минуте, когда возле линии штрафной руками забрал пас партнера по команде назад. Был назначен свободный, розыгрыш которого обернулся заблокированным ударом Зийеша.



Отделавшись испугом, "Сити" довольно скоро обозначил свое преимущество и принялся оказывать давление. Отличный момент на 16-й минуте имел Кевин Де Брюйне, который пробивал с правого края штрафной площади, но промахнулся мимо дальнего угла ворот.



А уже на 18-й минуте гости открыли счет. Зинченко с левого фланга прострелил на подступы к штрафной, где Фоден сразу же передал мяч Илкаю Гюндогану, который развернулся около Силвы и пробил в притирку со штангой — 0:1.



За первым сразу же последовал и второй гол. Де Брюйне с левого края штрафной сделал передачу на линию вратарской, откуда Фоден при попустительстве защитников "Челси" в касание поразил цель — 0:2.



После такой двойной оплеухи "синие" пошли вперед отыгрываться, но впереди ничего создать не могли и вдобавок выглядели довольно хрупко сзади.



На 34-й минуте хозяева попались на контратаке. Рахим Стерлинг не смог реализовать выход один на один, но из-за медлительности защитников соперника все же нашел возможность пробить — штанга! Мяч отскочил к Де Брюйне, и тот сделал счет разгромным — 0:3.



В остатке тайма "Челси" выглядел просто жалко и несколько раз мог пропустить еще. "Сити" просто доминировал над командой Лэмпарда, у которой совершенно ничего не получалось.



С началом второго тайма ничего не изменилось — "синие" выглядели все так же жалко, и лишь Эдуара Менди упрекнуть было нельзя. На 54-й минуте голкипер хозяев отразил сложный удар Родри головой после розыгрыша штрафного.



Однако постепенно "Сити" успокоился и сосредоточился на сдерживании соперника. Но "Челси" был настолько плох, что просто не имел никаких моментов — до второй компенсированной минуты, когда вышедший на замену Каллум Хадсон-Одом замкнул прострел Кая Хаверца вдоль ворот и слегка подсластил пилюлю своей команды — 1:3.



"Челси" совершенно провалил матч, особенно его первый тайм. "Сити" забил три гола, хотя моментов создал еще минимум на столько же.



"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче