"Сити" победил жалкий "Челси"
"Манчестер Сити" убедительным образом доказал свое превосходство над "Челси", отпраздновав победу 1:3 на "Стэмфорд Бридж".
Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поменял половину полевых игроков относительно 1:1 с "Астон Виллой". Вернулись в команду Тиаго Силва, Курт Зума, Матео Ковачич, Хаким Зийеш и Тимо Вернер.
В воротах у "горожан" в рамках Премьер-Лиги дебютировал Зак Стеффен. С первых минут появились Александр Зинченко и Фил Фоден.
Стеффен оказался в центре внимания уже на четвертой минуте, когда возле линии штрафной руками забрал пас партнера по команде назад. Был назначен свободный, розыгрыш которого обернулся заблокированным ударом Зийеша.
Отделавшись испугом, "Сити" довольно скоро обозначил свое преимущество и принялся оказывать давление. Отличный момент на 16-й минуте имел Кевин Де Брюйне, который пробивал с правого края штрафной площади, но промахнулся мимо дальнего угла ворот.
А уже на 18-й минуте гости открыли счет. Зинченко с левого фланга прострелил на подступы к штрафной, где Фоден сразу же передал мяч Илкаю Гюндогану, который развернулся около Силвы и пробил в притирку со штангой — 0:1.
За первым сразу же последовал и второй гол. Де Брюйне с левого края штрафной сделал передачу на линию вратарской, откуда Фоден при попустительстве защитников "Челси" в касание поразил цель — 0:2.
После такой двойной оплеухи "синие" пошли вперед отыгрываться, но впереди ничего создать не могли и вдобавок выглядели довольно хрупко сзади.
На 34-й минуте хозяева попались на контратаке. Рахим Стерлинг не смог реализовать выход один на один, но из-за медлительности защитников соперника все же нашел возможность пробить — штанга! Мяч отскочил к Де Брюйне, и тот сделал счет разгромным — 0:3.
В остатке тайма "Челси" выглядел просто жалко и несколько раз мог пропустить еще. "Сити" просто доминировал над командой Лэмпарда, у которой совершенно ничего не получалось.
С началом второго тайма ничего не изменилось — "синие" выглядели все так же жалко, и лишь Эдуара Менди упрекнуть было нельзя. На 54-й минуте голкипер хозяев отразил сложный удар Родри головой после розыгрыша штрафного.
Однако постепенно "Сити" успокоился и сосредоточился на сдерживании соперника. Но "Челси" был настолько плох, что просто не имел никаких моментов — до второй компенсированной минуты, когда вышедший на замену Каллум Хадсон-Одом замкнул прострел Кая Хаверца вдоль ворот и слегка подсластил пилюлю своей команды — 1:3.
"Челси" совершенно провалил матч, особенно его первый тайм. "Сити" забил три гола, хотя моментов создал еще минимум на столько же.
"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
03.01.2021 21:25
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Последние комментарии:
Насколько же хуюньва и шлюш зашквареные персонажи шо сидят с 3 фэйков вдвоем и пишут всякую хуйню
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Походу визабез на долго встрял.
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А где кинка моя личная сосочка ?
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Челси набрали очков себе на днищах, как более менее норм соперники пришли сразу булки раздвинули. Жуткие топарики!
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Поставил экспрессом лисы п2 мс п2 Бавария -1.5 суки приятно удивили ёж же в натуре )))) хотя после первого тайма думал все хана ))))
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Искренне верю в то, что Лэмпард останется в Челси! И будет радовать нас абсолютно новым Челси!
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классно вы горите, как же раньше я не догодался форсить Моргенштерна и Лил пампа
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лысый шарлатан слился с матча в боксинг дэй и подготовил команду к е6алочке чулси. хитер физрук
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03.01.2021 15:28 #
bezviz
не хочу пи3деть перед матчем но этот сити я не вижу серьезным соперником даже для такого Челси, должны взъыбать по полной, как в прошлом сезоне, настрой будет 100%, отдохнувшие игроки, свой стадион, это на 70% 3 очка, 20% ничья и 10% поражение
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Где bezviz?
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Я искренно жалею фанов Челси братишки , простите что разрываю вас мои маленькие , не унывайте , верьте в лампарда , как верят манки шлюхи с трахфорда в олечку ухахаахахахахахахах охохохохохохохо ехехехехехехехеех
(ответить)
Вот вы смеетесь над Челси, а ведь они могут выиграть Чемпионшип!
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Говорят Марина улетела к Хайнкесу с роскошным контрактом
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кстати, челси и правда выглядел жалким
абсолютно беззубая игра, проигранная еще в первом тайме
и гол престижа забитый на последней добавленной минуте случился только потому что сити бросил играть
поэтому челси действительно выглядел жалким, как мокрый маленький бездомный котенок под мостом
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Путали со слэшом братишкой ), теперь с Микки братишкой путают )) почему братишки ?
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нельзя увольнять лемпарда, такой челси мне очень нравится, смотреть как их э..ут одно удовольствие)))))
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Даже Спартак сжалился над Челси:
https://twitter.com/fcsm_eng/status/1345791826998013952?s=19
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Действительно жалкий. Сити были быстрее и физически и умственно. Каждый игрок на поле знал, что ему делать и какова его роль. Челси же...ну...
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Жалкий, обоссаный Членче.
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Ето чулсе позор всея англия
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