"Юнайтед" охладел к Санчо
"Манчестер Юнайтед" засомневался в приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо следующим летом.
Напомним, Санчо был целью номер один для "Юнайтед" в летнее трансферное окно, однако "Боруссия" оценила свою звезду в 108 миллионов фунтов и отказалась идти на уступки.
"Красные дьяволы" так и не решились выложить указанную сумму в разгар экономического кризиса — и к лучшему, как теперь кажется. На "Олд Траффорд" есть ощущение, что клуб "увернулся от пули", утверждает Daily Mirror.
"Юнайтед" сохраняет интерес к Санчо, но этот интерес весьма ослабел — в том числе из-за невыразительной игры Джейдона в нынешнем сезоне.
"Юнайтед" собирается дважды подумать, прежде чем вернуться за Санчо по окончании сезона. В данный момент "дьяволы" гораздо сильнее хотят заполучить одноклубника Джейдона в лице нападающего Эрлинга Холанда.
03.01.2021 21:00
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Salah to Real.Madrid confirmed
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вот это по нашему
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Надеюсь Холланда не купят, у него лицо бесящее
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В последнее время хороши на то
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