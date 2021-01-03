"Юнайтед" охладел к Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" засомневался в приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо следующим летом.

Напомним, Санчо был целью номер один для "Юнайтед" в летнее трансферное окно, однако "Боруссия" оценила свою звезду в 108 миллионов фунтов и отказалась идти на уступки.

"Красные дьяволы" так и не решились выложить указанную сумму в разгар экономического кризиса — и к лучшему, как теперь кажется. На "Олд Траффорд" есть ощущение, что клуб "увернулся от пули", утверждает Daily Mirror.

"Юнайтед" сохраняет интерес к Санчо, но этот интерес весьма ослабел — в том числе из-за невыразительной игры Джейдона в нынешнем сезоне.

"Юнайтед" собирается дважды подумать, прежде чем вернуться за Санчо по окончании сезона. В данный момент "дьяволы" гораздо сильнее хотят заполучить одноклубника Джейдона в лице нападающего Эрлинга Холанда.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2021 21:00

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  1. largo-winch 03.01.2021 21:37 # largo-winch
    Salah to Real.Madrid confirmed

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  2. januzaj00 03.01.2021 21:13 # januzaj00
    вот это по нашему

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  3. ilovemanutd 03.01.2021 21:07 # ilovemanutd
    Надеюсь Холланда не купят, у него лицо бесящее

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  4. quavo 03.01.2021 21:04 # quavo
    В последнее время хороши на то

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