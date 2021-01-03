"Юнайтед" охладел к Санчо

"Манчестер Юнайтед" засомневался в приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо следующим летом.

Напомним, Санчо был целью номер один для "Юнайтед" в летнее трансферное окно, однако "Боруссия" оценила свою звезду в 108 миллионов фунтов и отказалась идти на уступки.



"Красные дьяволы" так и не решились выложить указанную сумму в разгар экономического кризиса — и к лучшему, как теперь кажется. На "Олд Траффорд" есть ощущение, что клуб "увернулся от пули", утверждает Daily Mirror.



"Юнайтед" сохраняет интерес к Санчо, но этот интерес весьма ослабел — в том числе из-за невыразительной игры Джейдона в нынешнем сезоне.



"Юнайтед" собирается дважды подумать, прежде чем вернуться за Санчо по окончании сезона. В данный момент "дьяволы" гораздо сильнее хотят заполучить одноклубника Джейдона в лице нападающего Эрлинга Холанда.