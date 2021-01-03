Киоун видит в Тирни будущего капитана "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун считает, что защитник Киран Тирни способен стать капитаном "канониров".

Игра Тирни является одним из немногих позитивных моментов для "Арсенала" в этом сложном и противоречивом сезоне.



Накануне вечером "канониры" разгромили "Вест Бромвич" со счетом 0:4, а Киран отметился голом и результативной передачей.



Киоун очень доволен тем, как как Тирни проявляет свои профессиональные и личные качества на поле, и чувствует, что 23-летний шотландец становится лидером команды.



"Я сразу же заметил его целеустремленность. Он игрок этого правильного типа, как тебе и нужно... Я имею ввиду его личные качества, его характер. Он является движущей силой и напоминает лучших из прошлого".



"Он настолько яростно борется на тренировках, что им приходится просить его успокоиться. Мне очень нравится его настрой".



"В его игре есть все. Возможно, мы наблюдаем становление будущего капитана "Арсенала", — сообщил Киоун BT Sport.