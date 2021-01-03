"Тоттенхэм" начал переговоры с Кейном о новом контракте

"Тоттенхэм" инициировал переговоры со своим нападающим Харри Кейном о новом долгосрочном контракте.

Свой действующий контракт, рассчитанный на шесть лет, Кейн заключил в 2018 году, однако президент "шпор" Даниэль Леви хочет связать будущее Харри на более длительное время.



К этому шагу Леви подталкивают слухи о том, что "Манчестер Сити" видит в Кейне преемника для Серхио Агуэро, а также опасения насчет того, что новоиспеченный наставник ПСЖ Маурисио Почеттино попытается переманить Харри.



Кроме того, в данный момент Кейн находится в отличной форме и состоит в хороших отношениях с главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо. Леви считает, что это подходящий момент, чтобы обсудить новую сделку, несмотря на связанную с пандемией коронавируса неопределенность.



Как сообщает The Independent, пока переговоры носят предварительный характер, однако 27-летний капитан сборной Англии уже дал поднять, что открыт к продлению сотрудничества.



В случае подписания нового контракта Кейн, забивший 10 голов и отдавший 11 результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, сможет получить солидную прибавку к своей текущей зарплате в 200 тысяч фунтов в неделю.