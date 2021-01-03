Коронавирус лишил "Сити" уже шести игроков

"Манчестер Сити" лишился уже шестого подряд игрока из-за коронавируса.

Напомним, было заранее известно, что на воскресный выезд к "Челси" команда Хосепа Гвардиолы отправляется без пяти заболевших COVID-19 игроков, включая защитника Кайла Уолкера и нападающего Габриэля Жезуса.



В преддверии матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" "горожане" еще раз прошли тестирование на коронавирус, и два результата вернулись с положительным результатом.



Помимо 19-летнего Гарсии, инфицирован оказался один из сотрудников клуба с "Этихад", сообщает Sky Sports. Оба были отправлены на карантин.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Гарсия сыграл три матча. Лишь на днях появились слухи, что Эрик уже согласовал контракт с "Барселоной" до 2026 года.