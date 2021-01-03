Коронавирус лишил "Сити" уже шести игроков

Эрик Гарсия "Манчестер Сити" лишился уже шестого подряд игрока из-за коронавируса.

Напомним, было заранее известно, что на воскресный выезд к "Челси" команда Хосепа Гвардиолы отправляется без пяти заболевших COVID-19 игроков, включая защитника Кайла Уолкера и нападающего Габриэля Жезуса.

В преддверии матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" "горожане" еще раз прошли тестирование на коронавирус, и два результата вернулись с положительным результатом.

Помимо 19-летнего Гарсии, инфицирован оказался один из сотрудников клуба с "Этихад", сообщает Sky Sports. Оба были отправлены на карантин.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Гарсия сыграл три матча. Лишь на днях появились слухи, что Эрик уже согласовал контракт с "Барселоной" до 2026 года.


Метки Гарсия, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2021 18:00

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  1. gerrard08 03.01.2021 18:34 # gerrard08
    Вечеринка у Менди была? Пусть с него и спрашивают. И нехой за их индивидуальную тупость делать им поблажки с переносами.

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