Гвардиола обещает, что "Сити" будет играть на победу на всех фронтах

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не пожертвует ни одним матчем, ни одним соревнованием, несмотря на плотный график и кадровые потери.

К воскресному матчу Премьер-Лиги против "Челси" "горожане" подходят без пяти игроков, заболевших коронавирусом.



При этом уже в среду "Сити" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги, а в следующее воскресенье сразится с "Бирмингемом" в Кубке Англии. Однако все эти матчи одинаково важны для Гвардиолы.



"Мы никогда, никогда не пожертвуем ни одним соревнованием, ни одним матчем. Когда твой соперник лучше, что порой случается, нам лишь остается поздравить их с победой".



"Несмотря на все имеющиеся проблемы, мы отправляемся на "Стэмфорд Бридж", чтобы сыграть в свою игру и попытаться победить".



"Я не думаю слишком много о том, что случится на "Олд Траффорд" в Кубке Лиги в среду. Поэтому мы отправляемся в Лондон, посмотрим, чей тест отрицательный, а затем определим свой состав. Дальше мы будем двигаться день за днем".



"На Кубок Англии мы определенно будем готовить лучший с учетом все обстоятельств состав, чтобы пройти дальше. Возможно, мы задействуем некоторых игроков из команды U-23. Мы еще посмотрим. Однако определенный нами состав будет играть на победу. Люди, которые знают меня, знают, что так и будет", — цитирует Гвардиолу The Guardian.