Лэмпард объяснил, почему Хаверц так слабо играет

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал две причины, почему полузащитник Кай Хаверц так слабо проводит свой дебютный сезон.

В летнее трансферное окно "Челси" приобрел Хаверца у "Байера" за 71 миллион фунтов, однако пока Кай лишь проблесками демонстрирует свой талант.



Лэмпард объясняет это тем, что 21-летний немец не имел возможности нормально освоиться на новом месте и вдобавок переболел коронавирусом.



"Сменив страну и пропустив предсезонный период, Кай провел восемь дней с нами, включая пять дней тренировок, прежде чем сыграл".



"Никому не бывает легко в таких условиях, особенно когда ты приезжаешь в лигу, которая самая быстрая и где выше всего требования к физической готовности".



"Кроме того, Кай переболел COVID. COVID по нему серьезно ударил. Его физическая форма определенно просела, и мы стараемся помочь ему с этим".



"Так что учитывайте все это, когда предъявляете свои ожидания к нему. Талант Кая бесспорен. Крайне важно дать ему время на адаптацию", — цитирует Лэмпарда The Guardian.