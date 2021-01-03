Лэмпард объяснил, почему Хаверц так слабо играет
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал две причины, почему полузащитник Кай Хаверц так слабо проводит свой дебютный сезон.
В летнее трансферное окно "Челси" приобрел Хаверца у "Байера" за 71 миллион фунтов, однако пока Кай лишь проблесками демонстрирует свой талант.
Лэмпард объясняет это тем, что 21-летний немец не имел возможности нормально освоиться на новом месте и вдобавок переболел коронавирусом.
"Сменив страну и пропустив предсезонный период, Кай провел восемь дней с нами, включая пять дней тренировок, прежде чем сыграл".
"Никому не бывает легко в таких условиях, особенно когда ты приезжаешь в лигу, которая самая быстрая и где выше всего требования к физической готовности".
"Кроме того, Кай переболел COVID. COVID по нему серьезно ударил. Его физическая форма определенно просела, и мы стараемся помочь ему с этим".
"Так что учитывайте все это, когда предъявляете свои ожидания к нему. Талант Кая бесспорен. Крайне важно дать ему время на адаптацию", — цитирует Лэмпарда The Guardian.
03.01.2021 16:00
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Последние комментарии:
,)))))
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Так вот же почему:
20.09.2020 19:33 #
goal
правильно френк, надо поберечь хаверца, был лучшим на поле, тут вернер один справится
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В принципе у него есть потенциал дорасти до уровня де Брюйне, который кстати не сразу начал блистать талантом
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Ааааа, ну теперь всё ясно стало.
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До ковида люто играл, болезнь подкосила, думаю скоро выйдет на свой оптимальный уровень.
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Лэмпард топ!Хаверц топ! Одни топари у пенсов!
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потому что мало заплатили , вот плохо и играет, заплатили бы на пару десятков лямов больше заиграл бы уже давно))
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Отличный игрок, ещё свое покажет. Удачи.
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