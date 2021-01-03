Лэмпард объяснил, почему Хаверц так слабо играет

Кай Хаверц Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал две причины, почему полузащитник Кай Хаверц так слабо проводит свой дебютный сезон.

В летнее трансферное окно "Челси" приобрел Хаверца у "Байера" за 71 миллион фунтов, однако пока Кай лишь проблесками демонстрирует свой талант.

Лэмпард объясняет это тем, что 21-летний немец не имел возможности нормально освоиться на новом месте и вдобавок переболел коронавирусом.

"Сменив страну и пропустив предсезонный период, Кай провел восемь дней с нами, включая пять дней тренировок, прежде чем сыграл".

"Никому не бывает легко в таких условиях, особенно когда ты приезжаешь в лигу, которая самая быстрая и где выше всего требования к физической готовности".

"Кроме того, Кай переболел COVID. COVID по нему серьезно ударил. Его физическая форма определенно просела, и мы стараемся помочь ему с этим".

"Так что учитывайте все это, когда предъявляете свои ожидания к нему. Талант Кая бесспорен. Крайне важно дать ему время на адаптацию", — цитирует Лэмпарда The Guardian.


Метки Лэмпард, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2021 16:00

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  1. unclearness 03.01.2021 17:08 # unclearness
    ,)))))

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  2. superglor 03.01.2021 17:04 # superglor
    Так вот же почему:

    20.09.2020 19:33 #
    goal

    правильно френк, надо поберечь хаверца, был лучшим на поле, тут вернер один справится

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  3. gunnerlove 03.01.2021 16:57 # gunnerlove
    В принципе у него есть потенциал дорасти до уровня де Брюйне, который кстати не сразу начал блистать талантом

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  4. sausage 03.01.2021 16:50 # sausage
    Ааааа, ну теперь всё ясно стало.

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  5. sawbones 03.01.2021 16:45 # sawbones
    До ковида люто играл, болезнь подкосила, думаю скоро выйдет на свой оптимальный уровень.

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  6. jirrort 03.01.2021 16:42 # jirrort
    Лэмпард топ!Хаверц топ! Одни топари у пенсов!

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  7. scauzer11 03.01.2021 16:23 # scauzer11
    потому что мало заплатили , вот плохо и играет, заплатили бы на пару десятков лямов больше заиграл бы уже давно))

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  8. mrsimph 03.01.2021 16:05 # mrsimph
    Отличный игрок, ещё свое покажет. Удачи.

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