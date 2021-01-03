Гюндоган не удивлен проблемами Хаверца и Вернера в "Челси"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илюкай Гюндоган признался, что его не удивляют проблемы Кая Хаверца и Тимо Вернера в "Челси".

"Челси" потратил колоссальные деньги на приглашение Хаверца из "Байера" и Вернера из "РБ Лейпциг" в летнее трансферное окно, но пока оба партнера Гюндогана по сборной Германии толком не проявили себя в этом сезоне и все еще привыкают к английскому футболу.



Илкай не видит в этом проблемы, особенно в коронавирусное время, и призывает дать его соотечественникам время.



"Они обзавелись двумя новыми немецкими игроками, которые стараются изо всех сил адаптироваться".



"Вообще говоря, быстро адаптироваться к Премьер-Лиге — это непросто, когда ты приехал из другой страны, а текущая ситуация только усложняет эту задачу".



"Поэтому, думаю, это вполне нормально, что у них есть небольшие трудности, но они оба обладают невероятным талантом, и я уверен, они оба смогут проявить себя в этой лиге", — сообщил Гюндоган Sky Sports.