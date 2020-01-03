"Сити" расследует вечеринку Менди

Бенжамен Менди "Манчестер Сити" инициировал внутреннее расследование после того, как защитник Бенжамен Менди устроил вечеринку по поводу Нового года.

В преддверии праздничного периода "Сити", как и другие клубы Премьер-Лиги, в очередной раз подробно объяснил своим игрокам необходимость соблюдать коронавирусные ограничения ради общего блага.

Однако "горожанам" не удалось предотвратить вспышку коронавируса, из-за чего пятеро игроков заразились COVID-19, а их матч против "Эвертона" был отложен. При этом Менди дополнительно разозлил боссов своего клуба, устроив вечеринку 31 декабря.

По информации The Guardian, Бенжамен пригласил на новогоднюю вечеринку трех гостей, которые не входят в круг его домочадцев, что само по себе является нарушением правил.

Издание The Sun и вовсе утверждает, что в преддверии вечеринки игрок сборной Франции отправил сообщение знакомому директору модельного агентства в Лондоне с просьбой "прислать девочек".

Официальный представитель "Сити" уже подтвердил, что в клубе осведомлены о газетных историях и сейчас проводят свою проверку в отношении 26-летнего Менди, который прежде неоднократно попадался на нарушении дисциплины.

Бенжамен Менди


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 03.01.2021 14:12 # superperez101
    ну тут хотя бы не гей-оргия

    (ответить)

  2. petertosh 03.01.2021 14:06 # petertosh
    Только за эту майку ему уже надо штраф выписать))

    (ответить)

  3. srapt 03.01.2021 14:02 # srapt
    50 миллионов за этого чумазого выложили 3 года назад. Мангаля 2

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: