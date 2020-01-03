"Сити" расследует вечеринку Менди

"Манчестер Сити" инициировал внутреннее расследование после того, как защитник Бенжамен Менди устроил вечеринку по поводу Нового года.

В преддверии праздничного периода "Сити", как и другие клубы Премьер-Лиги, в очередной раз подробно объяснил своим игрокам необходимость соблюдать коронавирусные ограничения ради общего блага.



Однако "горожанам" не удалось предотвратить вспышку коронавируса, из-за чего пятеро игроков заразились COVID-19, а их матч против "Эвертона" был отложен. При этом Менди дополнительно разозлил боссов своего клуба, устроив вечеринку 31 декабря.



По информации The Guardian, Бенжамен пригласил на новогоднюю вечеринку трех гостей, которые не входят в круг его домочадцев, что само по себе является нарушением правил.



Издание The Sun и вовсе утверждает, что в преддверии вечеринки игрок сборной Франции отправил сообщение знакомому директору модельного агентства в Лондоне с просьбой "прислать девочек".



Официальный представитель "Сити" уже подтвердил, что в клубе осведомлены о газетных историях и сейчас проводят свою проверку в отношении 26-летнего Менди, который прежде неоднократно попадался на нарушении дисциплины.



