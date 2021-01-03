"Юнайтед" решил продать Погба летом
"Манчестер Юнайтед" принял решение продать полузащитника Поля Погба следующим летом.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" смирился с тем, что Погба не будет продлевать свой истекающий в июне 2022 года контракт. Переубеждать игрока больше никто не будет.
Продажа Поля в этом месяце по-прежнему исключена, вдобавок 27-летний француз вышел на пик формы после неудачного начала сезона, однако по окончании сезона стороны будут готовы разойтись.
В услугах Погба заинтересованы "Ювентус", "Реал" и ПСЖ, и "красные дьяволы" постараются вернуть большую часть из тех 89 миллионов фунтов, за которые Поль приглашался из Турина в 2016 году.
03.01.2021 13:00
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Последние комментарии:
да скорей бы это погбецо слили, как же оно заебало
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Пока вышел на пик так лучше продать если будет клиент зимой!
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Одно дело трансферная стоимость, однако, не стоит снимать со счетов его огромную зарплату, которую платили за ничто.
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В Сити круто бы смотрелся
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