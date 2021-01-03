"Юнайтед" решил продать Погба летом

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" принял решение продать полузащитника Поля Погба следующим летом.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" смирился с тем, что Погба не будет продлевать свой истекающий в июне 2022 года контракт. Переубеждать игрока больше никто не будет.

Продажа Поля в этом месяце по-прежнему исключена, вдобавок 27-летний француз вышел на пик формы после неудачного начала сезона, однако по окончании сезона стороны будут готовы разойтись.

В услугах Погба заинтересованы "Ювентус", "Реал" и ПСЖ, и "красные дьяволы" постараются вернуть большую часть из тех 89 миллионов фунтов, за которые Поль приглашался из Турина в 2016 году.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2021 13:00

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  1. tvinkovod 03.01.2021 13:44 # tvinkovod
    да скорей бы это погбецо слили, как же оно заебало

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  2. chelsiukpro 03.01.2021 13:34 # chelsiukpro
    Пока вышел на пик так лучше продать если будет клиент зимой!

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  3. vyrentz 03.01.2021 13:19 # vyrentz
    Одно дело трансферная стоимость, однако, не стоит снимать со счетов его огромную зарплату, которую платили за ничто.

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  4. gandalf 03.01.2021 13:04 # gandalf
    В Сити круто бы смотрелся

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