17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 3 января, двумя поединками продолжится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НЬЮКАСЛ — ЛЕСТЕР 17:15 Онлайн-трансляция
"Ньюкасл" добыл ценное очко против "Ливерпуля", не позволив действующему чемпиону забить, но "Лестер" на выезде — это другого рода испытание. "Лисы" выиграли шесть из восьми матчей за пределами "Кинг Пауэр" в этом сезоне Премьер-Лиги, потерпев одно поражение. Обе встречи этих соперников в прошлой кампании остались за "Лестером", который забил "сорокам" суммарно восемь голов без ответа.
"Ньюкасл" наблюдает за состоянием защитника Пола Дамметта. Айзек Хейден дисквалифицирован. Джамаал Ласселлс и Райан Фрэйзер пока не готовы.
Небольшие болячки залечили игроки "Лестера" Весле Фофана, Джеймс Мэддисон и Дженгиз Ундер. Возможно, вернется даже Чаглар Сеюнджю.
ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция
Невероятно интригующий матч команд, для которых этот сезон складывается очень непросто. "Челси" проиграл все три последних выездных поединка в Премьер-Лиге, но домашняя форма "синих" гораздо лучше — только одно поражение в 14 последних матчах чемпионата на "Стэмфорд Бридж". "Манчестер Сити" не проигрывает уже 10 поединков кряду во всех соревнованиях, включая семь побед, однако 26 очков после 14 первых матчей — это худший результат для "горожан" за последнее десятилетие. "Челси" выиграл обе последних встречи с "Сити" на своем поле в Премьер-Лиге.
Пятеро игроков "Сити", включая Кайла Уолкера и Габриэля Жезуса, заболел коронавирусом. По слухам, был посажен на карантин и голкипер Эдерсон.
Свой первый матч с начала декабря может сыграть вингер "Челси" Хаким Зийеш. У Риса Джеймса травма задней поверхности бедра.
03.01.2021 12:00
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Последние комментарии:
Обе забьют
Ф2(0)
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топим за ничейку между голубой и синей помойками
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шленче будет сасать!!!
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Есть мнение, что пенсы отдохнут и дернут Сити, и любители Лемпса сойдутся в оргии на фупле.
Сити слишком кажется инертным, плюс ковидные потери. А игра Челси практически на прямую зависит от того, какова у них физическая готовность.
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ну х3, если уже сити не обыгрывать, то кого тогда обыгрывать?
(ответить)
Этот обескровленный сытей без напрягов обоссыт щольсбери ехехеехееехеех
(ответить)
Тубоу Таймо Уернер
(ответить)
Итак:
Обескровленный и находящийся в жесточайшем кризисе Челси против ковидного Сити.
И тех и других трясет на дистанции сильно, но Челси гораздо больше: непонятные решения Фрэнка, травмы, травмы и снова травмы.
Есть шансы одолеть Сити, если Вернер будет играть на своей родной позиции, а Хаверц отключит своего внутреннего интроверта и будет бегать, пахать и обострять.
Тяжелый матч, но обязаны выдать матч жизни. Особенно задолжали фанатам после своих потерь с середняками: Эвертон, Арсенал, Вулвер, Астана Вилла
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дубль вернера изи
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если главпенс сегодня не сможет забороть обескровленного пепа, то его по-хорошему надо на свалку истории, ну или на помойку. пусть там гавкает
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А сколько еще километров немытых хуев прийдется отсосать Френки...
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В 2021 году будут как минимум 2 фита Моргенштерна с Лил Пампом!
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Удачи моим маленьким пенсам ихихихихихихи
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Удачи пенсам моим маленьким ихихихихихихихи
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чо там по пенсам?
сперва безвиз орал что у них нет конкурентов, а вчера уже слезно молился чтобы челси не проипал и вернер НАКОНЕЦ-ТО забил
как же я ору с этих лохов))
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лул, алиссон вне топ 10.
вот лох ебаный
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За ничью конечно, но если честно, то конечно
пи3да сорокам. пи3да пенсам.
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лул, сити технарь влепили
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тут за ничью конечно же
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давайте чолся напрягитесь и ничью зацепите)
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