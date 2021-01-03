17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Жоржиньо и Кевин Де Брюйне В воскресенье, 3 января, двумя поединками продолжится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ЛЕСТЕР 17:15 Онлайн-трансляция

"Ньюкасл" добыл ценное очко против "Ливерпуля", не позволив действующему чемпиону забить, но "Лестер" на выезде — это другого рода испытание. "Лисы" выиграли шесть из восьми матчей за пределами "Кинг Пауэр" в этом сезоне Премьер-Лиги, потерпев одно поражение. Обе встречи этих соперников в прошлой кампании остались за "Лестером", который забил "сорокам" суммарно восемь голов без ответа.

"Ньюкасл" наблюдает за состоянием защитника Пола Дамметта. Айзек Хейден дисквалифицирован. Джамаал Ласселлс и Райан Фрэйзер пока не готовы.

Небольшие болячки залечили игроки "Лестера" Весле Фофана, Джеймс Мэддисон и Дженгиз Ундер. Возможно, вернется даже Чаглар Сеюнджю.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция

Невероятно интригующий матч команд, для которых этот сезон складывается очень непросто. "Челси" проиграл все три последних выездных поединка в Премьер-Лиге, но домашняя форма "синих" гораздо лучше — только одно поражение в 14 последних матчах чемпионата на "Стэмфорд Бридж". "Манчестер Сити" не проигрывает уже 10 поединков кряду во всех соревнованиях, включая семь побед, однако 26 очков после 14 первых матчей — это худший результат для "горожан" за последнее десятилетие. "Челси" выиграл обе последних встречи с "Сити" на своем поле в Премьер-Лиге.

Пятеро игроков "Сити", включая Кайла Уолкера и Габриэля Жезуса, заболел коронавирусом. По слухам, был посажен на карантин и голкипер Эдерсон.

Свой первый матч с начала декабря может сыграть вингер "Челси" Хаким Зийеш. У Риса Джеймса травма задней поверхности бедра.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 03.01.2021 13:47 # bmw-e34
    Обе забьют
    Ф2(0)

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  2. tvinkovod 03.01.2021 13:46 # tvinkovod
    топим за ничейку между голубой и синей помойками

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  3. mancityman 03.01.2021 13:42 # mancityman
    шленче будет сасать!!!

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  4. imf-tau 03.01.2021 13:41 # imf-tau
    Есть мнение, что пенсы отдохнут и дернут Сити, и любители Лемпса сойдутся в оргии на фупле.

    Сити слишком кажется инертным, плюс ковидные потери. А игра Челси практически на прямую зависит от того, какова у них физическая готовность.

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  5. thegodfather 03.01.2021 13:39 # thegodfather
    ну х3, если уже сити не обыгрывать, то кого тогда обыгрывать?

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  6. roberto-89 03.01.2021 13:35 # roberto-89
    Этот обескровленный сытей без напрягов обоссыт щольсбери ехехеехееехеех

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  7. mototroller 03.01.2021 13:29 # mototroller
    Тубоу Таймо Уернер

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  8. staryi-eblan 03.01.2021 13:24 # staryi-eblan
    Итак:

    Обескровленный и находящийся в жесточайшем кризисе Челси против ковидного Сити.

    И тех и других трясет на дистанции сильно, но Челси гораздо больше: непонятные решения Фрэнка, травмы, травмы и снова травмы.

    Есть шансы одолеть Сити, если Вернер будет играть на своей родной позиции, а Хаверц отключит своего внутреннего интроверта и будет бегать, пахать и обострять.

    Тяжелый матч, но обязаны выдать матч жизни. Особенно задолжали фанатам после своих потерь с середняками: Эвертон, Арсенал, Вулвер, Астана Вилла

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  9. zheka000000 03.01.2021 13:23 # zheka000000
    дубль вернера изи

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  10. superperez101 03.01.2021 13:07 # superperez101
    если главпенс сегодня не сможет забороть обескровленного пепа, то его по-хорошему надо на свалку истории, ну или на помойку. пусть там гавкает

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  11. van-dijk 03.01.2021 13:04 # van-dijk
    А сколько еще километров немытых хуев прийдется отсосать Френки...

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  12. geniusss 03.01.2021 13:03 # geniusss
    В 2021 году будут как минимум 2 фита Моргенштерна с Лил Пампом!

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  13. cfc000000 03.01.2021 13:02 # cfc000000
    Удачи моим маленьким пенсам ихихихихихихи

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  14. roberto-89 03.01.2021 12:54 # roberto-89
    Удачи пенсам моим маленьким ихихихихихихихи

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  15. superperez101 03.01.2021 12:43 # superperez101
    чо там по пенсам?
    сперва безвиз орал что у них нет конкурентов, а вчера уже слезно молился чтобы челси не проипал и вернер НАКОНЕЦ-ТО забил

    как же я ору с этих лохов))

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  16. geniusss 03.01.2021 12:34 # geniusss
    лул, алиссон вне топ 10.
    вот лох ебаный

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  17. scouser2005 03.01.2021 12:32 # scouser2005
    За ничью конечно, но если честно, то конечно
    пи3да сорокам. пи3да пенсам.

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  18. geniusss 03.01.2021 12:30 # geniusss
    лул, сити технарь влепили

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  19. januzaj00 03.01.2021 12:24 # januzaj00
    тут за ничью конечно же

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  20. scauzer11 03.01.2021 12:24 # scauzer11
    давайте чолся напрягитесь и ничью зацепите)

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