17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 3 января, двумя поединками продолжится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ЛЕСТЕР 17:15 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" добыл ценное очко против "Ливерпуля", не позволив действующему чемпиону забить, но "Лестер" на выезде — это другого рода испытание. "Лисы" выиграли шесть из восьми матчей за пределами "Кинг Пауэр" в этом сезоне Премьер-Лиги, потерпев одно поражение. Обе встречи этих соперников в прошлой кампании остались за "Лестером", который забил "сорокам" суммарно восемь голов без ответа.



"Ньюкасл" наблюдает за состоянием защитника Пола Дамметта. Айзек Хейден дисквалифицирован. Джамаал Ласселлс и Райан Фрэйзер пока не готовы.



Небольшие болячки залечили игроки "Лестера" Весле Фофана, Джеймс Мэддисон и Дженгиз Ундер. Возможно, вернется даже Чаглар Сеюнджю.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



Невероятно интригующий матч команд, для которых этот сезон складывается очень непросто. "Челси" проиграл все три последних выездных поединка в Премьер-Лиге, но домашняя форма "синих" гораздо лучше — только одно поражение в 14 последних матчах чемпионата на "Стэмфорд Бридж". "Манчестер Сити" не проигрывает уже 10 поединков кряду во всех соревнованиях, включая семь побед, однако 26 очков после 14 первых матчей — это худший результат для "горожан" за последнее десятилетие. "Челси" выиграл обе последних встречи с "Сити" на своем поле в Премьер-Лиге.



Пятеро игроков "Сити", включая Кайла Уолкера и Габриэля Жезуса, заболел коронавирусом. По слухам, был посажен на карантин и голкипер Эдерсон.



Свой первый матч с начала декабря может сыграть вингер "Челси" Хаким Зийеш. У Риса Джеймса травма задней поверхности бедра.