Партей на пороге возвращения в строй

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что полузащитник Томас Партей находится на пороге возвращения в строй.

Из-за травмы бедра и последующего рецидива Партей успел сыграть считанное количество матчей за "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико".



9 января "канониров" ждет матч Кубка Англии против "Ньюкасла", и есть все шансы, что Томас примет в нем участие.



"Он будет для нас словно новым приобретением, абсолютно. Уже январь, а он сыграл два с половиной матча. При этом он был нашей главной инвестицией".



"Нам его не хватало. Он дает нечто особенное команде. Он обладает безмерным талантом и может трансформировать команду так, как мы того хотим".



"Думаю, если он будет избегать травм, он сможет быть очень полезным для нас".



"Он еще не тренировался с нами, но в последние дни он выполнял большую часть упражнений. Он хорошо себя чувствует, и нам нужно будет оценить его состояние. Еще две-три хороших тренировки, и мы посмотрим, готов ли он сыграть. Это стало бы отличной новостью для нас", — цитирует Артету Evening Standard.